Bernat Xamena, un podio contra la ELA

Bernat Xamena (Porreres, 1976) ha vuelto a las andadas. Tras protagonizar, hace solo unos meses, un Ultraman 515 Non Stop en Mallorca, el trompetista porrerenc regresó este pasado fin de semana a la competición para subirse al podio de la prueba de ultrafondo Infinitriman celebrada en Castellón. Xamena finalizó en segunda posición, solo superado por el triatleta vasco Mikel Otaegi. El propósito de la prueba, más allá de demostrar una vez más una enorme capacidad de resistencia y superación, fue dar visibilidad a la organización ‘Saca la lengua a la ELA’, “quien lucha por dar a conocer una de las enfermedades más crueles que existe”.

“Después del Ultraman Non Stop tuve bastantes problemas físicos y llegué a pensar que tenía un problema grave en el corazón”, recuerda Xamena. “Al final llegaron a la conclusión de que el músculo del corazón estaba tan agotado que desestabilizaba mi sistema simpático y parasimpático y decidieron que tenía que parar totalmente siete meses para ver cómo reaccionaba. Al cabo de ese tiempo mi cuerpo empezó a encontrarse mejor y pude empezar a entrenar de nuevo sobre el mes de marzo o abril”, señala el triatleta porrerenc.

Así, con apenas seis meses de preparación, Xamena volvió a embarcarse en una nueva aventura en uno de “los Ultraman más conocidos de España”. Por delante tres días de duro esfuerzo físico y mental. 10 kilómetros de natación y 132 de bici en la primera estación, 280 sobre las dos ruedas en la segunda y una doble maratón en la tercera jornada.

“Si te soy sincero, yo era de los triatletas que, cuando acudía a una prueba, si veía que el mar estaba un poco movido, cogía la bici y me volvía para casa. Pues bien, con esa mar me topé en Castellón. Los participantes parecíamos calamares saltando sobre el agua”, describe Xamena el primer sector de la prueba. “Me tomé una biodramina y he de decir que, hasta el kilómetro ocho, aguanté bastante bien con los dos mejores, pero a partir de ahí comencé a tener náuseas y bajé un poco el ritmo. Salí del agua a unos cinco minutos de la cabeza de carrera, pero en el sector de bici me encontré bastante cómodo y conseguí recortar algo de distancia”, explica.

Dolor de espalda

El segundo día Xamena compartió casi nueve horas de recorrido con Otaegi. “Fue una especie de pacto no verbal”, confiesa el porrerenc. “Yo empecé a tener un dolor muy agudo en la espalda, fruto seguramente de la jornada anterior. Mikel y yo nos pusimos a la par y comenzamos a tirar fuerte, pero manteniendo una charla que hizo que el tiempo se nos pasara volando. Conocí a una grandísima persona y a un deportista alucinante y juntos llegamos a meta”, recuerda sobre la segunda jornada.

En la tercera y última, Xamena logró finalizar la doble maratón con un tiempo impresionante de seis horas y 19 minutos, “algo impensable para mí”. El porrerenc reconoce que se sintió “bastante cómodo desde un principio”, siempre ayudado por su tripulación, Guillem Durán y Sergi López. “Me sentía tan bien que fui aumentando el ritmo con el paso de los kilómetros y llegué a correr la segunda maratón, incluso, más rápido que la primera”, cruzando la línea de meta en una meritoria segunda posición.

“Quise aprovechar la prueba para dar visibilidad a la organización ‘Saca la lengua a la ELA’. Luchan por dar difusión a una enfermedad que afecta a miles de personas, muchas de ellas deportistas y lo que buscan es que se puedan realizar más estudios alrededor de la misma”, constata Xamena, quien asegura sentirse muy feliz por “la oportunidad» que le ha «dado la vida de poder volver a competir”, tras los duros meses que vivió el pasado año.