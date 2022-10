Satisfacció legítima del Fibwi Palma

Diumenge passat el Fibwi Palma va guanyar el seu primer partit de lliga. La darrera vegada que això mateix va succeir va ser a la temporada 2015-16. Aquell any l’equip de Ciutat va encetar la competició i es va imposar al Navarra per 87-76. Aquest cap de setmana l’equip que comanda Pau Tomàs va rompre aquesta dinàmica perdedora. La victòria va anar acompanyada d’emoció i d’incertesa, ingredients perfectes per engrescar el públic i justificar l’alegria que es va viure a Son Moix quan la botzina va assenyalar el final del partit.

Ara bé, un equip que aspira a l’ascens i que s’ha construït per retornar a la LEB Or – això ens han dit – no pot oferir un primer quart com el que va mostrar diumenge. El 12-27 és prou evident. Poca intensitat defensiva, dificultats d’anotació (només n’Asier, el millor dels mallorquins, veia la cistella amb claredat), 7 pilotes perdudes, poc consistents dins les pintures, 5 jugadores amb valoració negativa... Les declaracions després de l’encontre d’en Tomàs i d’en Zengotitabengoa van coincidir. Havien regalat els primers deu minuts.

El segon i el darrer període van ser igualats (23-17 i 24-25, respectivament) i l’antítesi del primer quart es va produir al tercer, 21-10. El Fibwi, un equip bipolar, va posar en escena els seus millors minuts i el Prat es va col·lapsar incomprensiblement.

El jugador més determinant dels locals, n’Asier Zengotitabengoa, va reconèixer que “el 90% de partits com els de diumenge acaben en derrota”. El final va ser una moneda a l’aire i va caure afortunadament de cara. Les darreres accions de partit de l’equip català van ser lamentables. Quan restaven 13 segons amb el marcador 78-79 en Cornwall fa passes en una penetració a cistella (bastava pràcticament mantenir la possessió de pilota) i a falta de 5 la mala defensa col·lectiva sobre n’Asier va permetre que el Palma superés el rival: 80-79. La jugada preparada pel tècnic català després d’un temps mort quan l’electrònic indicava que només restaven 5 segons, va acabar amb un llançament penós i el Fibwi Palma va celebrar la primera victòria.

Feia moltes temporades que el curs no començava amb una victòria. Satisfacció legítima. No obstant això i en part és lògic, resta molta feina per fer.