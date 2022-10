El Mallorca está avisado: los colistas se le atragantan

Partido trampa el que afronta esta noche el Mallorca en Elche ante un rival que es colista, con un entrenador interino, con un solo punto en su casillero y 18 goles en contra. Todos estos nefastos datos no son sinónimo de derrota para el conjunto ilicitano, y más si delante tiene al Mallorca, equipo al que no se le dan precisamente bien los colistas en este siglo XXI. Solo en cinco de las 32 ocasiones en que los rojillos se han enfrentado al último de la clasificación en este siglo ha sido capaz de ganar. El resto, empates o derrotas. La última, la temporada pasada ante un Levante que no había ganado un solo partido... hasta que se enfrentó al Mallorca en la vigésima jornada. Esto es lo que quiere evitar el equipo de Aguirre esta noche. De aquella derrota en el Ciutat de València quedan supervivientes como Maffeo, Jaume Costa -hoy baja-, Battaglia, Galarreta y Antonio Sánchez, por lo que no podrán alegar que no sabían a lo que se exponían en caso de que regresen de vacío. Con los rivales que le espera al equipo hasta el parón por el Mundial -Real Sociedad, Valencia, Villarreal y Atlético de Madrid, entre otros-, una victoria esta noche sería vital para afrontar el tourmalet que se le avecina.

La primera del Atlético Baleares A la séptima fue la vencida. Ante el filial del Barcelona, el conjunto de Jordi Roger consiguió su primera victoria del curso, un triunfo que debe suponer un punto de inflexión en el errático comienzo de un equipo confeccionado para luchar por las plazas de privilegio. El equipo empezó marcando, pero los azulgrana remontaron. El Baleares, lejos de venirse abajo, devolvió la moneda y acabó llevándose la victoria con todo merecimiento. El equipo necesita encadenar varias victorias para creer en sus posibilidades. Ayer se dio el primer paso. Con ejemplos como el de Casillas y Puyol, pocos serán los futbolistas que se decidirán a salir del armario El polémico tuit de Casillas El exjugador del Barcelona Carles Puyol es el que queda más mal parado en el supuesto tuit de su amigo Casillas sobre su supuesta homosexualidad que ha indignado a la comunidad LGTBI: «Espero que me respeten: soy gay», mensaje que el ex guardameta del Real Madrid atribuye a un ‘hackeo’. La respuesta de Puyol lo empeoró todo un poco más: «Es el momento de contar lo nuestro, Iker». Las redes echaron humo contra el exmarido de Sara Carbonero por frivolizar con un tema que sigue siendo tabú en el fútbol masculino. Con esta clase de ejemplos, pocos serán los que saldrán del armario. El voleibol, de capa caída En el que posiblemente sea el partido más atractivo para la afición del ConectaBalear Manacor, con la visita del Voley Palma en el derbi mallorquín de la Superliga, la afición no respondió como se esperaba. En un pabellón Miquel Àngel Nadal con capacidad para unos 700 espectadores, apenas acudió la mitad. Y es que, temporada tras temporada, el voleibol da continuos pasos atrás. En una Liga de apenas doce equipos, cada vez menos competitivos por la fuga de los mejores jugadores a otras ligas, el interés por la competición es cada vez menor. El Manacor está pendiente de la llegada de tres jugadores, que siguen fuera por problemas burocráticos. Y el Voley Palma, quién le ha visto y quién le ve, falto de patrocinadores, luchará por mantenerse. El voleibol subsiste con respiración asistida.