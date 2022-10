Cinco días después, y cuando estaba acabando la asamblea de compromisarios del Barça, empleó Joan Laporta las mismas palabras que empleó Xavi tras la derrota en Milán con el Inter (1-0), que complica las opciones europeas en la Champions. "Es un arbitraje vergonzoso, lo hicimos saber a la UEFA", ha gritado el presidente azulgrana, usando hasta en dos ocasiones la misma palabra. "Ha sido vergonzoso, vergonzoso".

El Barça se ha metido en un lío en Europa, por mucho que Laporta siga manteniendo su tradicional optimismo para acceder a los octavos de final. Todo lo contrario sería un descalabro económico (se dejarían de ingresar 20 millones de euros) y también deportivo, por supuesto.

Pero el mensaje de Laporta al organismo europeo es contundente. Tanto o más que el usado por Xavi en Milán. "La UEFA se lo debe hacer mirar. Es tan evidente. Que el árbitro no lo viera, pues... Pero que el VAR no lo llamara", ha dicho el dirigente todavía escandalizado por lo que vivió en el Giusseppe Meazza.

"Penalti clarísimo a Lewandowski"

"Yo apuesto firmemente por la Superliga, será todo mucho más profesional", ha indicado el dirigente, revelando que no solo vio dos acciones polémicas. Iba más allá del gol anulado a Pedri ("el árbitro lo dio y luego le hicieron ver que no") o la mano de Dumfries, que no fue revisada por el VAR. "Yo vi un penalti clarísimo a Lewandowski, era un empujón", ha denunciado el presidente.

"No me planteo quedar fuera de la Champions, con el equipo que tenemos pensamos que podemos ganar al Inter, Bayern y Viktoria"

Por si acaso, no quiere ni plantearse el escenario de encadenar otro año lejos de los grandes de Europa. "No me planteo quedar fuera de la Champions, con el equipo que tenemos pensamos que podemos ganar al Inter, Bayern y Viktoria", ha dicho Laporta insistiendo en que ese debe ser el camino para "asegurarse la clasificación y animo así a Xavi y al equipo a que lo haga".