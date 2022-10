Acompañada por Carles Gonyalons, director general de Deportes, y José Tirado, director general del Palma Futsal, aprovechó la visita para informar a los jugadores y la directiva de la «nueva línea de subvenciones» de la Conselleria, dirigida «a clubes deportivos que juegan competiciones internacionales» y que se añade a las ya existentes. Se trata de una subvención de unos 60.000 euros que se repartirán entre los dos clubes que participan en competiciones internacionales (Mallorca Palma Futsal y el Avarca Menorca de la Superliga Femenina de voleibol) y servirá para cubrir los gastos de viaje y manutención, al margen, de la otra subvención que recibirán también los clubes que no participan en competiciones europeas.

Estos 60.000 euros «no se repartirán en un 50 y 50, sino que dependerá del tipo de presupuesto que necesiten por que no compiten igual los dos deportes, pero pensamos que cubre buena parte de los gastos que tendrán», sentenció Santiago.

El Mallorca Palma Futsal iniciará el próximo 26 de octubre ante el Sporting París su primer camino internacional, en la Champions League de fútbol sala. El equipo recibe de la Conselleria, a través de la Direcció General d’Esports, un total de 192 mil euros en concepto de patrocinio y ayudas durante el año 2022. Por patrocinio ha recibido 80.000 euros (por su participación en ligas regulares de máxima categoría estatal no profesional) y 112.114 euros han sido en concepto de «ayudas para equipos que compiten en ámbito estatal».

Por su parte, el director general del Mallorca Palma Futsal, José Tirado, ha comentado que desde el club se sienten muy felices y muy contentos porqué "es una apuesta importantísima del Govern, sobre todo por darle el valor que tiene que un equipo mallorquín en este caso participe en una competición europea, y muchas veces, ya no hablamos de la cantidad, que todo ayuda, sino que es darle un valor añadido al hecho que clubs que tienen la posibilidad, y se ganan en la pista cómo es el caso del Palma, poder competir, estamos muy agradecidos".

"Muchas veces parece que clasificarnos para la Champions es que el dinero va a caer del cielo y esto parece fútbol, pero esto no es así. Evidentemente, deportivamente para nosotros es increíble, pero necesitamos de la máxima ayuda", añadió. "El Govern es la institución que, hasta hoy, más está volcada en el deporte de élite y es una iniciativa buenísima que ya habíamos hablado hace tiempo con Fina y Carles porque, además de la ayuda económica, para nosotros es importante el sentir que se valora el esfuerzo que hacen los clubs por poder participar en competición europea", aseguró Tirado mostrándose satisfecho del acuerdo entre el Govern de les Illes Balears y el Mallorca Palma Futsal.

A Bélgica para el debut en la Champions

Además, el director general del Palma también habló del formato de la competición europea. "Sí me hubieran dado a elegir, preferiría jugar un partido aquí y otro fuera, creo que todo el mundo conoce lo que podría ser un partido de Champions en Son Moix y lo que significaría para la afición y para el club. Además, sería una gran fuente ingresos para afrontar la competición europea".

"La UEFA te da una ayuda, pero os puedo garantizar que tenemos que desplazar 25, 26, 27 personas, una semana a Bélgica, que nos cobran hasta las horas de los entrenamientos. Es otro mundo, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados", añadió José Tirado.

"Es muy bonito, nos vamos todos a la Champions, pero son partidas presupuestarias que no tienes en mente hasta que realmente debes afrontarlas. La UEFA se implica y da unas ayudas importantes, pero también necesitamos más ayuda. Por eso estamos muy contentos, por que el Govern lo ha entendido", ha señalado, y ha agregado: "Igual que necesitamos ayuda para desplazarnos en las competiciones locales, al final lo que no puede ser es que clasificarse para la Champions, no sólo en fútbol sala, sino en otros deportes, como ha pasado históricamente con el Vóley, se renuncia".

"Sería un pecado que el Palma, después de lo que ha trabajado por estar aquí, tuviera que renunciar porqué supone casi la ruina del club", ha concluido José Tirado.