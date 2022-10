El Villarreal, al llegar al ecuador de la fase de grupos de la Liga Conferencia, avanza hacia la clasificación como líder de su grupo con un pleno de nueve puntos tras una cómoda victoria ante el Austria de Viena (5-0), en un choque en el que no necesitó emplearse a fondo para golear a un rival inferior y en el que José Luis Morales hizo un "hat trick" en el segundo periodo.

La segunda unidad del Villarreal trató de imponer su ritmo desde el principio en un encuentro abierto, en el que pudo maniobrar sin sentirse presionado, pero en el que se mostró falto de acierto en varias fases del juego, lo que no le impidió aprovechar sus oportunidades tanto en este periodo como en el segundo.

El Austria fue un equipo limitado, el más flojo hasta el momento de los cuatro del grupo, ya que tanto los polacos del Lech Poznan como los israelíes del Beer Sheva, fueron capaces de crearle al Villarreal que no le ha creado el conjunto vienés.

La primera mitad estuvo marcada por un fútbol sin brillo pero dinámico, ya que el Austria no hizo un planteamiento defensivo, sino que trató de buscar el gol desde el principio, lo que dio espacios al conjunto español.

Era un choque de ida y vuelta, aunque con más llegada por parte del equipo local, que tuvo varias contras para marcar, pero que solo lo hizo en un buen centro de Chukwueze que Álex Baena remató con mucha calidad y, casi al final, en una acción individual de Danjuma, que llevó el encuentro al descanso con un 2-0 para los locales.

¿Los Simpsons?

¡Porque van de amarillo y hacen goles de dibujos animados!

Qué maravilla han fabricado Chukwueze y Baena. #LaCasaDelFútbol #UECL pic.twitter.com/Yn2AMLFabm — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 6 de octubre de 2022

Entre ambos goles, el conjunto austríaco tuvo también algunas llegadas, aunque sin apenas peligro. Destacó un balón al larguero de Fitz en el minuto 36 al lanzar una falta directa.

Los tres cambios en el descanso ordenados por el técnico local, Unai Emery, no tuvieron más objetivo que dosificar a sus futbolistas, pero apenas propiciaron cambios en la dinámica del encuentro, aunque a medida que avanzó el juego, Morales se convirtió, con tres goles, en el protagonista del encuentro.

Quizá el equipo austríaco se mostró algo más ofensivo como consecuencia de un marcador que le mantenía muy lejos de poder puntuar, pero sus llegadas no generaban peligro.

El encuentro perdió interés superado el ecuador de la reanudación, ya que aunque el Villarreal no se mostraba suelto y sus aproximaciones eran escasas, el Austria no le daba réplica. Así fue hasta que en la salida rápida, Morales estuvo listo e hizo en 3-0 que cerró el encuentro, aunque no el marcador, ya que cinco minutos después, en una contra, Morales repitió e hizo el 4-0. Faltaba el quinto que llegó en una contra a tres minutos del final.

Ficha técnica:

5 - Villarreal: Jorgensen, Dela, Mandi, Cuenca, Mojica, Chukwueze (Parejo, m.64), Morlanes, Coquelin (Capoue, m.46), Álex Baena (Lo Celso, m.46), Jackson (Morales, m.46) y Danjuma (Yeremi Pino, m.64)

0 - Austria Viena: Fruchtl, Ranftl, Muhl, Galvao, Kreiker (Polster, m.46), Fischer, Holland, Braunoder, Jokic (Teigl, m.70), Fitz (Kekes, m.74) y Huskovic (Tabakovic, m.74).

Goles: 1-0, m.18: Álex Baena. 2-0, m.43: Danjuma. 3-0, m.75: Morales. 4-0, m.80: Morales. 5-0, m.87: Morales.

Árbitro: Jochem Kamphuis (NED). Amonestó por el Villarreal a Capoue (m.57) y por el Austria Viena Kreiker (m.42)

Incidencias: partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia disputado en el estadio Ciutat de València ante 9.539 espectadores.