Cartulina Morada: El problema no es Vilda, es la Federación

Doce de la noche. Del Bosque se pasea por uno de los pasillos de la Ciudad de Fútbol de las Rozas. El de las habitaciones donde descansan sus jugadores. Todas las puertas están abiertas, así lo ha exigido el seleccionador. «¿Todo bien por ahí, Andrés y Xavi?», cuestiona asomándose en uno de los dormitorios. «Sí, todo en orden», responden al unísono. «Sergio, venga, apagando las luces ya», reprende en la siguiente. «Ya va, míster», contesta Ramos. Este surrealista episodio que les narro, evidentemente, nunca se produjo. No al menos en la sección masculina. Porque, solo unos metros más allá, en la femenina, Jorge Vilda lleva siete años realizando un exceso de control y vigilancia extrema que ha provocado una relación insostenible entre él y el grueso de la absoluta. Desde controlar y revisar las bolsas y su contenido a las futbolistas cuando salen a dar un paseo, hasta preguntarles con quién se van a tomar un café. Todo ello lo desvela Mundo Deportivo en un artículo que ha dado algo de luz tras lo acontecido la última semana, donde 15 futbolistas, entre las que se encuentran las mallorquinas Patri Guijarro y Mariona Caldentey, han decidido plantarse y no aceptar ni un minuto más el trato vejatorio que llevan aguantando desde que, en 1983, la Federación fundara su sección femenina. 39 años de historia, tres seleccionadores y ningún mérito en la vitrina. Tras superar la irritante época de Ignacio Quereda, con 27 años en el cargo, y cuyo principal logro son frases como: «A ti lo que te hace falta es un buen rabo». Vilda, colocado a dedo por su amigo Rubiales, tampoco ha hecho méritos para mejorar la situación. A la Española se le llena la boca hablando de fútbol femenino, sin embargo lo que no cuentan es que utilizan dicha sección para cubrir favores. Al seleccionador se le renueva por dos temporadas a tan solo unos días de arrancar el Europeo donde, España, no pasó de cuartos. ¿En qué cabeza cabe? Critico la tibieza de las jugadoras en su comunicado, pero entiendo que estas quince valientes están jugando también sus cartas. Ojalá esta batalla sirva para ganar una guerra que lleva ya casi cuatro décadas forjándose y que de una vez por todas se consiga que a las futbolistas se les trate en igualdad de condiciones. Lo que merecen.

Caso Sarver: El dueño del Mallorca alude al «actual clima implacable» su actual situación La presión social, y no el arrepentimiento, pudo con Robert Sarver que, el pasado miércoles, decidió tender las armas y rendirse. El misógino dueño del Real Mallorca, que lo sigue siendo, emitió un comunicado en el que aseguró, «estudia opciones para vender los Suns y los Mercury». Seguramente el banquero de Arizona se equivocó de deporte a la hora de invertir su multimillonario patrimonio, apostando por una NBA caracterizada, sobre todo en los últimos años, por su poca tolerancia a la vergüenza y su nula a la toxicidad. Durante sus 18 años de mandato Sarver fue incapaz de controlar sus instintos más básicos y, lo que es todavía peor, tampoco dejó que nadie se los controlara. Todo ello llevó a una situación límite e insostenible de la que no se arrepiente, porque la culpa es de «nuestro actual clima implacable». El empresario tiene suerte de haberse topado en España con un deporte, el fútbol, mucho más transigente, y con un carácter, el del mallorquinista, poco crítico en muchos aspectos. Sarver decidirá cuándo cierra la puerta del club bermellón y no se topará de bruces, como le ha pasado en Estados Unidos, con un portazo. El día que lo decida, que me llame, yo le muestro la salida.