El Mallorca Palma Futsal mostró su mejor cara en un partido en el que jugó a un gran nivel para llevarse la primera victoria del curso por 5-4 frente a un Movistar Inter que se vio superado por los mallorquines durante todo el partido y que hubieran ganado con holgura si no hubiese sido por los dos goles encajados en los segundos finales del encuentro. Triunfo para creer en un proyecto que mostró una gran carta de presentación ante su afición.

Partido grande para el debut en casa en un sábado tarde con el Palau Municipal d’Esports de Son Moix que registró una gran entrada como de costumbre con 3.500 espectadores. El primer revés llegó en el calentamiento con la baja de Tayebi al estar indispuesto. Chaguinha, que se había quedado fuera de la lista, entró en su lugar.

El Mallorca Palma Futsal inició el partido con intensidad y con la idea de mandar sobre la pista a pesar del contratiempo de última hora. El equipo salió concentrado y con las ideas claras y manejó la primera parte del encuentro con buen juego, posesión y teniendo ocasiones ante la portería rival. Rivillos puso a prueba a Jesús Herreros con dos lanzamientos en los primeros minutos mientras que Movistar Inter tuvo una clara pero Cecilio mandó el balón por encima del larguero ante la oposición de Carlos Barrón. Fue de las pocas ocasiones de los visitantes en la primera mitad.

Herrero salvó a su equipo en una buena acción de Gordillo, muy activo y con protagonismo en un partido grande tras la baja de Tayebi. El joven pívot toledano tuvo otra ocasión instantes después y otra vez Herrero evitó el tanto. Tanto Gordillo como Carlitos contaban con minutos en un partido grande, dos de los jugadores que han dado el salto del filial para tener protagonismo con el primer equipo. Gordillo obtuvo el premio en el tercer intento. Saque de esquina de Tomaz y el pívot remata el balón con la cabeza al fondo de la red. El gran partido del conjunto palmesano tenía su recompensa.

Los de Vadillo mostraban un gran trabajo defensivo sin dar prácticamente opción a su rival . El joven talento fue de los más insistentes en ataque y no se lo pensaba para poner a prueba la portería rival, pero el equipo acompañaba con buenas transiciones con Rivillos, Mancuso y liderados en defensa por Marlon y Tomaz. Moslem debutó en la liga española pese a llevar pocos días con el equipo mostrando que es un jugador ágil que puede aportar mucho al equipo. Pol Pacheco y Kaito probaron fortuna en dos acciones a la contra de los interistas minutos antes de que Rivillos marcara el segundo enganchando el balón a media altura tras una asistencia de Eloy con la cabeza.

El partido se ponía de cara para los isleños que lo habían hecho casi todo bien pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. En la siguiente acción nada más sacar de centro, Pol Pacheco se sacó un potente zurdazo que entró casi por la escuadra sin que Barrón pudiera llegar. Y pocos segundos después, Drahovsky aprovechó el único error defensivo de los locales en la primera mitad para marcar el empate. Tres goles en un minuto que dejaban una sensación agria para cerrar el primer capítulo del partido.

Los de Antonio Vadillo asimilaron el golpe y salieron del vestuario con la misma actitud que en la primera mitad sin tener en cuenta lo que había pasado y se adelantaron otra vez en el marcador con una acción de pícaro de Cleber, que lanzó de esquina directo a puerta y sorprendiendo a Jesús Herrero, que solo pudo tocar el balón para meterlo dentro. Otra vez el marcador a favor.

El Mallorca Palma Futsal demostró ser un equipo muy competitivo pese a las dos bajas tan importantes sufridas en las últimas semanas. Manejó el partido con una madurez de equipo con clase y personalidad. Movistar Inter que veía que tenía que dar un paso al frente si quería tener opción a la victoria ante un equipo bien trabajado y que tácticamente no se desarmaba. No lo tenía nada fácil. Y llegó el golazo de Rivillos. El exinterista controló con el pecho un pase en la banda y enganchó un disparo cruzado que entró por el palo contrario. La afición estalló de alegría viendo el espectáculo que ofrecía su equipo ante un rival que no podía.

Uno de los aspectos en los que ha ganado el cuadro mallorquín con las incorporaciones es en veteranía y experiencia para controlar e interpretar lo que se necesita en cada partido. Y más contra los grandes. El equipo firmó un encuentro excelso a nivel defensivo y fue letal en ataque. Moslem se unió a la fiesta marcando el quinto en su debut y mostrando una enorme calidad a la hora de definir recortando a la defensa y poniendo el balón donde no podía llegar Jesús Herrero. José Lucas Mena ‘Pato’, que veía que se le escapaba el partido, optó por jugar con portero-jugador a la desesperada para tratar de meterse en el partido. El cuadro local se defendió bien y ya no se le escapó el partido aunque cedió dos goles en el último minuto. Pol Pacheco y Sepe marcaron en los segundos finales del partido para maquillar el resultado pero no evitaron la derrota.