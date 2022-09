La ciclista mallorquina Mavi García destacó que "no descartan nada" en el Mundial de Wollongong, por lo que luchará por "acceder al podio" en la madrugada de este sábado (4:25 hora española) en la prueba en línea de una cita donde previamente "no han salido" los resultados que "tenían en las piernas", mientras que Ane Santesteban pugnará por el mismo objetivo una vez superado "un periodo de mala suerte". "No descartamos nada, y eso significa poder acceder al podio. Son palabras mayores y en anteriores Mundiales parece que no han salido los resultados que teníamos en las piernas. Ahora es un momento diferente y hay que optar a todo. No es ninguna locura", ha explicado este jueves en rueda de prensa junto a la ciclista Ane Santesteban y la seleccionadora nacional Gema Pascual.

La mallorquina, que en la presente temporada se ha subido al podio del Giro de Italia, ha cosechado su cuarto título de campeona de España de crono y ruta, y ha logrado el triunfo en un Clásica World Tour como el Gran Premio Femenino de Plouay, espera una carrera que se haga "dura" antes de entrar al circuito. "Puede haber muchos intereses diferentes y tendremos que tratar de buscar nuestra oportunidad. Pasar seis veces un repecho con rampas del 18 por ciento puede hacer bastante daño y que suceda cualquier cosa", ha comentado Mavi, quien ha querido señalar que si se encuentra con buenas piernas no dudará en intentarlo desde lejos. Por su parte, Ane Santesteban espera dejar atrás la "mala suerte" que ha arrastrado esta temporada. "No he tenido ningún resultado destacado, pero he tenido bastante mala suerte esta temporada. Sobre todo en julio con el COVID-19. Pero esta temporada he tenido sensaciones muy buenas, mejores que otros años. Notaba entrenando mejores números y sensaciones. En La Vuelta pude demostrarme a mí misma que puedo estar ahí", ha indicado. "Me dio la confianza que me faltaba después de ese periodo de mala suerte", ha explicado Santesteban, que ha aprovechado para remarcar el buen ambiente reinante en la Selección Española. "Por suerte, ya está todo superado y llevamos unos días con un grupo magnífico. He encontrado conexión con todas y eso me ha dado mucha fuerza para afrontar este Mundial", ha dicho. La prueba que decidirá la nueva portadora del maillot arcoíris constará de un tramo inicial de 62 kilómetros, que incluye la ascensión al puerto de Mount Keira, antes de entrar al circuito urbano de Wollongong, sobre el que tendrán que realizar seis giros para completar los 164 kilómetros totales de carrera. "Es un circuito para ciclistas de corte escalador y con potencia. La parte dura llevará unos tres minutos ascenderla y luego la disposición del circuito hará que las seis vueltas se hagan sin descanso. Es muy ratonero y encima se espera lluvia. Probablemente llegue una selección bastante hecha por el puerto largo, ya que habrá selecciones que querrán que no llegue un grupo grande y que quede eliminada la gente rápida", ha finalizado. #Wollongong2022 | @mavi_at, @ane_santesteban y la seleccionadora Gema Pascual han detallado en rueda de prensa como afronta el #TeamESPciclismo 🇪🇸 élite femenino la prueba en línea del Mundial 🌈



👇 Sus declaraciones👇@ciclistacofidis https://t.co/nV4P3BSzsz — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) 22 de septiembre de 2022