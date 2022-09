Úrsula Pueyo ha presentado este viernes en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma su nuevo desafío ante el campeonato del mundo de Maratón de Canoa 2022, de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF), que tendrá lugar en Ponte de Lima (Portugal) el próximo 28 de septiembre. La laureada deportista de Esporles (Mallorca) ha decidido cambiar los esquíes por la piragua en la modalidad adaptada paracanoe.

Y no lo hace sola, sino gracias al soporte Real Club Náutico de Palma y al trabajo en equipo que están desarrollando con el reconocido técnico Ismael Uali y sus patrocinadores, la Escuela Universitaria ADEMA (responsable del diseño de la adaptación de su piragua), la hotelera Pure Salt Luxury Hotels, Feliu Bellapart y Baleària.

Úrsula Pueyo tiene su mirada puesta en París 2024. Pero antes debe pasar diferentes pruebas como la que afronta en este campeonato que se celebrará en Portugal. Pueyo ha detallado que el objetivo es disputar la prueba de larga distancia de 11,8 km en la modalidad canoa polinésica. “Para mí, este reto es sinónimo de experiencia y aprendizaje”, ha explicado.

La deportista ha abandonado su trabajo porque quiere centrarse en las competiciones: “No me gustan las medias tintas, y cuando hago algo tiene que ser a todas. ¿Es una locura? Quizás, pero no me preocupa, lo importante es que esté feliz con lo que haga y no poder decir cuando pase el tiempo que pude hacerlo y no lo intenté”, asevera. “Soy afortunada en familia, amigos, y, por ello, mis ganas de vivir y luchar no las voy a perder jamás”.

Úrsula ha aprovechado su comparecencia para agradecer a su entrenador y al RCNP que le hayan dado la oportunidad de probar suerte en el piragüismo. “Lo que deseo es estar con personas con valores para poder llegar a París 2024. Esto se consigue con entrenamiento y día a día iremos caminando”, ha concluido, al recordar que “tras años de competición y de quedarme en casa, he aceptado este reto y voy a entregarme a tope”.

El vicepresidente del Real Club Náutico de Palma, Juan de Salabert, ha recordado que la entidad ya fue pionera colocando al primer paracanoe de la historia de Baleares, Adrián Castaño, en los JJPP de Tokio 2020, y ha deseado suerte a Úrsula en su carrera olímpica, convencido de que, por su experiencia como esquiadora de élite, no escatimará esfuerzos para alcanzar su sueño. Los representantes de los patrocinadores han alabado el carácter ganador y los valores de superación, esfuerzo y profesionalidad que transmite Úrsula Pueyo en todos sus desafíos.