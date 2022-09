El entrenador del Palma Futsal Antonio Vadillo dedicó unas palabras a Higor tras confirmarse su marcha al Benfica, dejando bien claro que su salida les causa un gran problema al estar cerrado el mercado de fichajes español. «Lo que chirría es que no haya una fecha para todo el mundo a nivel europeo, porque condiciona. También se oye que, ya que nos han quitado a un jugador, que tengamos nosotros la posibilidad de fichar, pero también le pasaría a otro equipo, entonces tampoco sería justo. Pero es lo que hay y ya está», criticó ayer.

El preparador jerezano puso en valor la habilidad del Palma Futsal para dar a conocer a jugadores. «Creo que es un logro por parte del club que clubs tan grandes en los últimos años siempre se fijen en el Palma para llevarse a sus jugadores, quiere decir que algo estamos haciendo bien y no es que nosotros lo queramos vender, es que cuando pagan cláusulas no podemos hacer nada y, para que quede claro, no podemos competir con estos clubs, sería el peor error. Nos alegramos por lo que le ocurre a nivel personal, a nivel deportivo es una faena, porque nos dejan sin margen de maniobra, para nosotros Higor era uno de los pilares más importantes a nivel deportivo.», apuntó.

Por otro lado, Higor tuvo palabras de agradecimiento para todos sus compañeros y miembros del club, aunque también reconoció que se marcha con «un sentimiento de alegría por saber que la gente me quiere y estuve en un sitio en el que las personas han estado contentas conmigo y me voy con la alegría de haber hecho un buen trabajo tanto en la pista como fuera también». «En Palma he vivido los mejores y los peores momentos de mi vida, no olvidaré nunca», destacó.