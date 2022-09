Izan Guevara, en Moto3, y Augusto Fernández, en Moto2, siguen a lo suyo. El piloto de Palma y el de Pina firmaron en Aragón un nuevo fin de semana brillante. El primero se impuso en la cilindrada pequeña y se coloca ya a 33 puntos de su máximo perseguidor, Sergo García Dols, que ayer solo pudo ser décimo tercero en el Gran Premio de Aragón. Augusto Fernández, del equipo Red Bull KTM Ajo, también se subió al podio, al tercer escalón, y sumó tres puntos más que Ai Ogura, que se sitúa a 7 del mallorquín en la general de Moto2, a falta de cinco carreras para que finalice el campeonato.

Izan Guevara volvió a demostrar su maestría en Aragón y sumó su cuarta victoria del año, la tercera en suelo español y la séptima para el equipo Aspar Team. Guevara lideró la carrera de principio a fin tras una exhibición de pilotaje desde la pole y aprovechó este triunfo para distanciarse en la general en un día en el que tanto Sergio García como Dennis Foggia se apuntaron pocos puntos. Guevara aumentó la ventaja respecto a su compañero de equipo hasta los 33 puntos y con el italiano hasta los 58 puntos.

El piloto mallorquín se escapó desde el inicio con Ayumu Sasaki y Dani Holgado, pero logró mantener en todo momento la cabeza de la carrera hasta cruzar la línea de meta con 9 décimas de ventaja sobre el japonés: «Ha sido un resultado increíble e importante para el campeonato y el equipo. Ha sido una carrera sensacional, nuestro ritmo ha sido muy fuerte durante todo el fin de semana. He intentado empujar todo lo posible saliendo desde la primera posición para mantener la mayor diferencia posible. ¡Motorland es mi casa!».

Por su parte, Augusto Fernández, que también partía desde la primera posición, lideró las primeras vueltas del Gran Premio de Aragón. Si bien el piloto de Pina mantuvo la posición durante varios giros, finalmente fue superado por su compañero de equipo, Pedro Acosta, y por Aron Canet, pero consiguió aferrándose a la zona alta para asegurar el podio en tercer lugar. Con 214 puntos, se mantiene líder del Mundial de Moto2, ahora a siete de su máximo perseguidor, el japonés Ai Ogura, que fue cuarto.

«Estoy contento con este podio. Aumentamos la ventaja en la lucha por el título, así que estamos contentos por eso. Es agridulce para mí, porque quería luchar por la victoria y me puse fuerte desde el principio. Al final de carrera no me sentía tan cómodo y el neumático delantero me impedía apretar más. Hoy no era el día para arriesgar más de lo necesario, sino para sumar tantos puntos como fuera posible», valoró Augusto.