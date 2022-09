David García fue el mejor en el Rally Vall de Sant Pere, uno de los más esperados de la temporada y que regresaba este fin de semana con su epicentro en Esporles. Bajo la organización de la Escudería Mallorca Competició y el patrocinio del Ajuntament d’Esporles, contó con una inscripción de 56 equipos y que se presentó mucho más dura de lo previsto. Jaime Carbonell fue el primero en la categoría Regularidad Sport.

La carrera comenzaba el viernes con dos pasadas a los tramos de Coll Sa Creu-Tords y Puigpunyent-Esporles. Desde el inicio los favoritos David García-Rudy Hensen hicieron valer la potencia de su Porsche 911 para marcar los scratch uno tras otro. Mientras tanto por detrás se desataba un duelo sin cuartel por las siguientes plazas del podio entre Alberto Frau-Esteve Valls (Mini Rallye), Sebastià Galmés-Miquel Perelló (Renault Clio Williams), Jordi Santandreu-Javier Benítez (Renault Clio Williams) o Miki Covas-José J. Torres (Peugeot 207 R3T) que acababan la primera sección en este orden y con cronos muy ajustados. Muchos problemas para algunos de los favoritos como los Skoda Fabia de Jaume Comas-Jandro Barrios o José Campaner-María A. Rotger, así como Raúl Moreno-Jaime Martorell (Peugeot 208 R2), José Martorell-Pep Sans (Citroen Saxo), Oscar Fernández-José J. Gálvez (Renault Clio Sport), que se veían obligados a abandonar.

La segunda sección, el sábado por la mañana, continuó con el dominio del equipo del Porsche que al final de la sección mantuvo su ventaja en 46 segundos sobre Alberto Frau-Esteve Valls. Sebastián Galmés-Miquel Perelló sufrían un pinchazo que les hundía en la clasificación pasando a ser las siguientes plazas para Santandreu-Benítez, Covas-Torres y un Tomy Arbona-Juan A. Grimalt que ascendían a la quinta posición, con solo ocho segundos de ventaja sobre Miquel Marquet-Jorge López (Peugeot 205).

La tercera y última sección tuvo un final de infarto con numerosas sorpresas y un constante goteo de abandonos. García-Hensen se mantenían firmes en el liderato y obtenían la victoria final. Por el contrario se desataba una intensa lucha por la segunda plaza. Frau-Valls abandonaban por avería mecánica a tres tramos del final mientras que Santandreu-Benítez lo hacían por salida de carretera. Arbona-Grimalt atacaban y ascendían a la segunda posición tras adelantar a Covas-Torres completando el podio de esta manera. Marquet-López se confirmaban en la cuarta posición controlando a Joan Vidal-Francisco Rodríguez (Peugeot 208 Rally4) que conseguían adelantar a Toni Novo-Marga Terrasa (Citroen Saxo) en los últimos tramos, siendo quintos y sextos respectivamente separados por tan solo tres segundos. Mala suerte para Jaume A. Aguiló-Bartolomé Vivas (BMW M3) que se vio perjudicado por una penalización y finalizó séptimo por delante de los hermanos Valls (Renault GT Turbo), Borja Agudo-Judith Seoane (Mitsubishi Evo 7) y Javier Ferrer-José V. Torrres (Citroen Saxo) que completaron el top ten.

En cuanto a la Regularidad hubo once equipos. En Sport destacó el dominio desde el inicio de Jaime Carbonell-Enrique Carbonell (VW Golf GTI). Pedro Valls-Juana Mª. Font (VW Corrado) finalizaban la primera sección en segunda posición con Federico Rodríguez-Biel Riera (Ford Sierra C.) terceros tras adelantar en el último tramo a Joan Verger-Toni Barceló (BMW 2002). En la segunda sección el equipo del Ford Sierra tenía problemas perdiendo muchas posiciones, siendo adelantados por Verger-Barceló y Guillermo Bauzá-David Godoy (BMW 323). Sin embargo en la tercera y última sección, en la segunda pasada por Esporles-Puigpunyent eran Valls-Font quienes tenían problemas pasando a ser últimos. Así pues victoria para los hermanos Carbonell, siendo segundos Verger-Barceló y terceros Bauzá-Godoy. Biel Alemany-Juan C. Coria (Opel Corsa GSI) conseguían adelantar en el último tramo a Rodríguez-Riera, siendo cuartos y quintos respectivamente.

En cuanto a Regularidad (media baja) decir que Joan B. Vidal-Joan G. Vidal (Peugeot 2025) dominaron de principio a fin controlando a Lorenzo Salom-Biel Gual (Triumph TR7). La carrera finalizó con un gran fin de fiesta en la plaza del Bar Deportiu de Esporles con la ceremonia de la entrega de trofeos.