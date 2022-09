Esta mañana, en el circuito de Aragón, se pasó de un extremo a otro en un abrir y cerrar de ojos. Si a las 13 horas las malas noticias llegaban de la mano de Suzuki, quien anunciaba que Joan Mir no podría participar en la carrera por culpa de la dolorosa lesión que arrastra desde la primera vuelta de la carrera del Red Bull Ring; Izan Guevara, en Moto3, y Augusto Fernández, en Moto2, se encargaban de cambiar la suerte de la escuadra mallorquina apuntándose las ‘pole’, desde la que defenderán el liderato, en sus respectivas categorías.

Para Mir, si cabe, las noticias todavía eran peores. Además de no poder participar en la prueba de la cilindrada reina, el bicampeón mundial tampoco correrá en Japón: «Hemos trabajado mucho el tema de la movilidad en estas dos semanas. El jueves caminaba perfecto y habíamos hecho un trabajo súper bueno. También probé el martes de entrenar aquí en el karting con la 600cc. Ahí pude ver que tenía un poco de dolor cuando apretaba y que el pie vibraba un poco, y el freno de atrás sufría un poco, pero dije: ‘Hasta el viernes creo que puedo estar bien’».

«Pero ayer ya vi que no estaba pilotando bien, no puedo coger el freno trasero. En los cambios de dirección y en las curvas a derechas no sé muy bien dónde tengo apoyado el pie. Me falta un poco de estabilidad y de sensibilidad, las dos cosas. Esto está haciendo que sea muy complicado pilotar», explicó Mir.

Pero tras conocerse dicha decepción, llegó la primera alegría de la mañana. Guevara (GasGas) sumó su cuarta pole position de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial: « Tenemos un ritmo bastante bueno, lo hemos visto con las gomas usadas. Me encuentro bien, la moto va como me gusta y creo que mañana podré intentar escaparme como en Alemania».

Poco después era Augusto Fernández el que se apuntaba el mejor tiempo de la mañana en Moto2: «Tendremos que gestionar bien la carrera para luchar por la victoria, pero tenemos el ritmo y nos sentimos lo suficientemente fuertes como para desafiar al resto de pilotos. Las últimas vueltas serán importantes, así que iremos a por ello».