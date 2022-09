El mallorquín Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) se unirá a Pol Espargaró en el nuevo GASGAS Factory Racing Team en MotoGP la próxima temporada. El equipo lo ha hecho oficial hoy en el que significa el salto a la máxima categoría del piloto de Pina. Allí, coincidirá con el también mallorquín Joan Mir, que hace pocas semanas confirmó su fichaje con Repsol Honda.

Augusto, que pronto cumplirá 25 años, se encuentra en plena pelea por el título en Moto2. Ha conseguido cuatro victorias este curso, siendo actualmente el líder de la categoría. Compitiendo para el equipo Red Bull KTM Ajo, Fernández espera darle al equipo su segundo título consecutivo de Moto2.

El piloto balear, en declaraciones recogidas por su equipo, ha reconocido que es un sueño poder formar de la parrilla de MotoGP el año que viene: "Esto es increíble. Quiero agradecer a todos por todo su apoyo desde que firmé con el equipo Red Bull KTM Ajo el año pasado. Estoy realmente feliz. Es un sueño. Todavía tenemos trabajo que hacer en Moto2 y quiero ir por el título e ir a la clase de MotoGP, y a este próximo desafío, de la mejor manera posible", ha explicado.

Herve Poncharal, director del equipo GASGAS Factory Racing, ha reconocido que ya tantearon fichar a Augusto para MotoGP hace dos temporadas, pero que consideraron que todavía no estaba listo. "He estado siguiendo a Augusto durante algunas temporadas y ya hablamos de pasar a la clase superior hace dos años, pero aún no estaba listo para el gran salto. Estoy emocionado por la próxima temporada porque nuestro garaje tendrá una mezcla de experiencia y juventud a través de Pol y Augusto. Ambos son españoles y trabajarán de forma positiva y constructiva y esto es lo que hemos estado buscando", ha apuntado.

"Bienvenido a MotoGP Augusto, mantén la calma y concéntrate en tu campeonato de Moto2. Te estaremos esperando en nuestro garaje el martes siguiente al GP de Valencia para tu primera prueba de MotoGP", ha añadido.

Por su parte Pit Beirer, director de GASGAS Motorsports, ha destacado la capacidad de "marcar la diferencia" del piloto mallorquín. "Ha trabajado muy bien con Aki y su equipo, ha luchado mucho en la pista y ha demostrado que sabe marcar la diferencia en un campeonato muy igualado donde hemos visto bastantes ganadores diferentes. Creemos que ha hecho todo lo posible para ganarse su oportunidad junto a Pol en 2023 y descubrir de qué se trata MotoGP. Está a punto de dar el paso más difícil, donde la competencia es tan fuerte, pero creemos en él y él también cree en nosotros y esa es la mejor razón para dar un paso adelante", ha resaltado.