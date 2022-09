El capitán de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández, confesó que sería "increíble" lograr una medalla en el Eurobasket de 2022 y que los internacionales se lo "merecen" porque están trabajando con humildad en la víspera de las semifinales contra la anfitriona Alemania en Berlín.

"Hemos hablado de disfrutar este momento. Este grupo se lo merece porque está trabajando con humildad y sería un premio increíble lograr una medalla. Estos chicos se lo merecen, empezamos con 24 de jugadores como si fuera un equipo de fútbol y estos 12 se merecen algo bueno", recalcó en rueda de prensa.

Tras la clasificación para luchar por las medallas, el mallorquín declaró que en el vestuario español está "felices" y "disfrutando de este momento, de poder seguir adelante en este torneo y ahora lo que venga, a disfrutar de esta oportunidad".

"Mientras el equipo y yo estemos con ganas de disputar una semifinal, el que esté en la pista tiene que olvidarse de los dolores, de la 'tralla' de este campeonato y afrontar esta semifinal porque no sabemos si volveremos a estar en una", destacó.

El capitán restó importancia a la arenga que dio a sus compañeros en el descanso del encuentro de cuartos contra Finlandia, con la que llegó a perder por hasta 15 puntos en la primera parte, y que sirvió de revulsivo a los de Scariolo.

"No fue una bronca, fue un toque de atención. Todo lo que se había dado no se vio reflejado en la primera parte. Si tenemos algo bueno este grupo es que, cuando hemos estado todos unidos en defensa, lo hemos logrado y les dije que si queríamos llegar a esa semifinal dependía de nosotros", desveló.

La clave del éxito de esta selección nacional sin grandes estrellas, al margen del propio Rudy Fernández y los hermanos Hernangómez, es la "humildad". "Gracias a esa humildad se está llegando a donde se ha llegado. Ahora jugamos contra una grandísima selección que está haciendo el mejor baloncesto de este Eurobasket. Toca disfrutar de uno de los mejores equipos de Europa y con un campo lleno", indicó.

A pesar de la buena defensa exhibida por España en este Europeo, Fernández recordó que en otras ediciones también emplearon con éxito este recurso. "Es cierto que me voy haciendo mayor y voy olvidando cosas, pero en muchos Eurobaskets hemos hecho muy buenas defensas. Contra Francia defendimos de una manera increíble. Ofensivamente tenemos muchos recursos, aunque no tengamos líderes como antes. La lástima es que no tenemos a Pau para meter 40 puntos", evocó en alusión al papel del mayor de los Gasol que clasificó a España para la final del Eurobasket de 2015 silenciando a 27.000 franceses en Lille.