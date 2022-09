Tres claves del éxito de Alcaraz

De El Palmar a Nueva York. Del puesto 491 mundial que lucía hace cuatro años al número 1 mundial en el que aparecerá este lunes en la clasificación de la ATP después de ganar el Abierto de Estados Unidos en la primera final de Grand Slam que jugaba. Un salto estratosférico de Carlos Alcaraz para convertirse en el más joven tenista en llegar a la cima con solo 19 años y 4 meses.

Una espectacular gesta lleno de récords que el joven tenista murciano ha ido batiendo desde que a los tres años cogió su primera raqueta y fundamentadas en el trabajo, pasión y el talento por ser tenista, por ser campeón y por aspirar a ser mejor.

Talento innato

Unas condiciones para el tenis que su padre Carlos supo ver en su segundo hijo cuando jugaba con sus hermanos y amigos en el frontón de la Real Sociedad de Campo de El Palmar, donde daba clases de tenis y era el director de la escuela. "Me pedía que lo apuntara a los torneos con solo cinco años, pero a esa edad no podía hacerlo". La primera ficha federativa se la hizo a los ocho años para que pudiera jugar un torneo de alevines. Su padre entrenó a Carlitos hasta los 14 años cuando, aconsejado por Albert Molina, su mánager, que lo descubrió en el torneo de Les Petits As de Francia, le pidió incorporarlo a la academia de Juan Carlos Ferrero.

Un cambio decisivo

En la academia Equelite de Villena la progresión de Alcaraz ha sido espectacular. De la mano de Ferrero el tenista murciano ha dado pasos agigantados en su evolución tenística. “Lo tiene todo como tenista y lo veo como un número 1 y campeón de Grand Slams”, explicaba el técnico cuando dejó de entrenar a Alexander Zverev y apostó por el tenista murciano y se comprometió a ayudarle en su camino profesional. Este domingo, en la central Arthur Ashe, Ferrero vio cumplidos todos sus pronósticos. "No es la primera ni la última vez que va a jugar una final de Grand Slam y le he dicho que no dudara y que fuera a por el partido. Si lo lograba iba a ganar la final". decía orgulloso a Àlex Corretja, en Eurosport.

Trabajo de laboratorio

Ferrero ha sabido moldear a Alcaraz casi a su imagen y semejanza en la pista. Mucho más. Ferrero ha sido como un segundo padre del tenista y el arquitecto de un proyecto en el que ha tenido la colaboración de un equipo formado por Juanjo Moreno, Sergio Hernández y Fran Rubio (fisioterapeutas), Juanjo López (médico), Alberto Lledó y Álex Sánchez (preparador físico) e Isabel Balaguer (psicóloga) que le han ayudado, junto a Antonio Martínez Cascales (exentrenador de Ferrero) a mejorar técnica, física y mentalmente.