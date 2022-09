De un 4-1 también se pueden extraer lecturas positivas

Si uno no vio el partido y se queda únicamente con el resultado, lo lógico es pensar que el Mallorca fue un desastre en el Bernabéu y que dio todas las facilidades del mundo a las estrellas del campeón de Europa. Nada más lejos de la realidad. El del Real Madrid es un partido que, pese a la goleada encajada, se pueden sacar lecturas positivas de cara a lo que nos espera. La primera, y por si quedaba alguna duda, que el Mallorca va a ser un dolor de muelas para la mayoría de sus rivales. Perderá partidos, seguramente más de los que nos gustaría, pero no regalará ninguno. Todo por la gran disciplina defensiva, que se le atragantó al Real Madrid hasta el final de la primera parte. El de Aguirre es un equipo compacto y solidario hasta que aguantan las fuerzas, menguadas por el insoportable calor que hace a las dos de la tarde, en Palma, en Madrid y donde sea. Que hasta ayer solo encajara tres goles, todos de penalti, y que el equipo blanco las pasara canutas para marcar el primer gol no es por casualidad.

Otra buena noticia pese a la amargura del marcador es el regreso de Galarreta. Sorprendentemente titular ayer tras 203 días sin serlo por una grave lesión, el vasco demostró que es de largo el mejor centrocampista de la plantilla, el más clarividente. Con él en el campo, el equipo solo puede mejorar. Se puede seguir con el espíritu de Maffeo, extraordinario ayer. Con futbolistas así, al fin del mundo. Sin olvidarnos de Muriqi, que casi siempre aprovecha algunas de las pocas que le llegan. No es el mejor día para propagarlo, pero hay motivos para creer en este equipo. Tebas se sale con la suya En un ejercicio de censura intolerable, el presidente de LaLiga volvió a privar a los paganos espectadores de acontecimientos noticiosos que ocurren en el terreno de juego. Porque si uno paga, y no poco, para ver un partido, lo que quiere es que se le ofrezca todo, y ello incluye la trifulca del maleducado y provocador Vinicius con el banquillo del Mallorca; o el pique de Raíllo, de nuevo con el brasileño, tras serle mostrada la tarjeta amarilla. Privar al cliente de imágenes relacionadas con un partido por el que has pagado solo tiene un nombre: estafa, que está en vigor porque a Tebas le se permite todo. A Enric Mas se le ha faltado al respeto. Tres podios en LaVuelta le acreditan como un ciclista de primer nivel Enric Mas se consolida como el mejor ciclista español Excesivas críticas, y muchas salidas de tono, ha recibido el ciclista de Artà en LaVuelta. Suerte que ha quedado en segunda posición, por tercera vez en su carrera en la ronda española, porque de lo contrario no se sabe qué se le hubiera llegado a decir. Meterse con Mas por ser segundo entre 200 rivales es como criticar a Ruud o Alcaraz -se estaba jugando la final del US Open a la hora de redactar estas líneas- por perder el duelo decisivo del torneo. A Enric Mas se le reprocha su falta de protagonismo, que nunca lidera ningún ataque ni se mete en ninguna fuga. Puede que sea verdad, pero no debe ser fácil meterse en las escapadas cuando eres de los hombres a vigilar por los aspirantes a la victoria final. A Mas se le ha faltado al respeto. Con carencias evidentes, el artanenc tiene un problema añadido, no menor: convivir con el esplendor de corredores de otra galaxia, como Vingegaard, Pogacar y Roglic, entre otros. Hay que valorar como se merece la segunda plaza en LaVuelta, que le acredita como el mejor ciclista español del momento. Pese a quien pese.