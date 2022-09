El Club Voley Palma ya tiene colocador. Xavier Folguera es el elegido para cubrir una de las posiciones fundamentales del equipo. El colocador de 34 años aterriza en la isla con la misión de dirigir al equipo desde dentro de la pista, aunque el de Andorra cuenta con seis temporadas en la Superliga en sus espaldas para afrontar este nuevo reto.

Folguera arrancó su trayectoria profesional en Numancia en la temporada 2009/10, donde militó durante tres temporadas. El Ushuaïa Ibiza apostaría por él en la 13/14, pero no fue hasta la siguiente temporada, cuando recaló en las filas de Unicaja Costa de Almería, pasando fugazmente por el CV Andorra, cuando ganó su primer título profesional alzando la Superliga con el conjunto andaluz. Se fue hasta Bélgica para jugar con el VCB AXIS Guibertin, pero el mismo año fichó por el CAI Teruel, donde ganó la Supercopa de España en la temporada 16/17. Antes de jugar con el Río Duero Soria los dos últimos cursos, volvió a Bélgica y vistió los colores del Volley Menen y del Noliko Maaseik.

Xavier Folguera llega al Voley Palma con una amplia experiencia como jugador de voleibol, fogueándose en diferentes equipos de alto nivel desde hace más de diez años y alcanzando ahora un nivel excelente. Los mallorquines se hacen con un colocador que la temporada pasada terminó en tercer lugar de la clasificación en su posición y que tiene la ambición de seguir creciendo en su trayectoria profesional. La anterior campaña la terminó tras haber disputado 21 partidos en los que participó en un total de 77 sets.

“Es un año que me hace mucha ilusión”

El nuevo jugador del Voley Palma ha sido presentado este viernes en las nuevas oficinas de Urbia Services acompañado de Carlos García, Abel Bernal y Bartolomé Salas, donde se mostró contento e ilusionado por este nuevo reto que se le presenta esta temporada.

Xavier Folguera será el director de orquesta del equipo esta próxima campaña y reconoce que “es un año que me hace ilusión”. El jugador de Andorra argumenta que el Voley Palma “es un equipo histórico de la Superliga que no se podía quedar fuera de la liga. Tenía un compromiso con ellos desde el primer momento y hemos tenido la suerte de que durante el verano me veía cada día con Abel y lo comentábamos todo. Estar aquí cada día con ellos es importante y tengo ganas de poder jugar con el Voley Palma, de hacer mi juego y que la gente pueda disfrutar de mi voleibol”.

Folguera llega procedente de Río Duero Soria, pero afirma que “mis características entran en el proyecto del Voley Palma” y se define como “un jugador con mucho carácter y experiencia. El juego que puedo hacer puede ayudar al equipo, soy rápido, defiendo bastante, por mi altura no puedo aportar mucho en el bloqueo, pero puedo aportar otras cosas”, y añade que “mi parte fundamental es colocar y creo que por ello Abel y Carlos se fijaron en mí”.

El colocador no ve el momento de disputar su primer partido en el pabellón de Son Moix del que apunta que “sé que viene mucho público y espero que este año siga viniendo”. Aún así, a la hora de hablar de objetivos, Folguera no quiere mirar más lejos que el día de hoy: “El día a día nos dirá dónde estamos y hacia dónde vamos, pero estoy con confianza e ilusión de poder hacerlo bien”, señala el andorrano.

El jugador de 34 años afronta un nuevo proyecto que, por las circunstancias económicas, se ha hecho de rogar y señala que tanto Carlos como Abel han sido claves para que hoy forme parte de la plantilla del Voley Palma: “Se lo tengo que agradecer a Carlos porque los esfuerzos que ha hecho han sido brutales y una de las razones por las cuales he decidido estar en este proyecto es por el apoyo que me ha dado y el trabajo que ha hecho”, y añade que “la relación que tenemos Abel es de hace muchos años; entonces, quieras o no, esto ayuda a que me haya decantado a jugar este año en Palma y seguir el proyecto”, declara el nuevo fichaje del club mallorquín.

Por su parte, tanto el presidente del club, Carlos García, como el entrenador, Abel Bernal, valoraron muy positivamente la llegada de uno de los colocadores más destacados de la Superliga. “Creo que es el mejor colocador de la liga que podíamos tener en nuestro equipo. Confío mucho en él y espero que nos dé tardes de buen voleibol, que es lo que perseguimos todos”, señaló García.

Bernal, remarcó la relación personal que tienen ambos y le quiso agradecer su compromiso con el club afirmando que “es un gran trabajador y un hombre de confianza para mí. Sé que ha recibido mejores ofertas, pero es un apoyo que nos está dando y le quiero agradecer que haya elegido estar con nosotros”, y apuntó que “la gente viene aquí y sabe cómo estamos, venimos todos a aportar el máximo y creo que poco a poco volveremos a conjuntar un equipo y daremos sorpresas como el año pasado”.