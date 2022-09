El ciclista mallorquín Enric Mas (Movistar Team) reconoció que aunque sabían que las rampas de la llegada al Monasterio de Tentudía le iban «bien» al líder de La Vuelta, el belga Remco Evenepoel, se mostró "contento" por sus "sensaciones" y "el equipo", y advirtió que no renuncia a intentarlo en lo que queda de carrera. "Hoy no ha habido ‘terreno’ para poder abrir diferencias, pero nos vamos contentos con las sensaciones y en especial, con el equipo. Sabíamos que este tipo de rampas le iban bien a Evenepoel, pero teníamos que probar cómo le veíamos a él y a los demás", apuntó Mas. El artanenc recordó que "cada día que queda hasta Madrid" tendrán que "exprimirlo para ver qué pasa". "Tenemos un grupo con mucha experiencia y debemos sacarle partido. Vamos a disfrutar de lo que queda", subrayó. «Una segunda posición en una Gran Vuelta es muy buena, pero vamos día a día y vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Este jueves con la llegada al Piornal y el día de Guadarrama son las jornadas importantes que nos quedan para probarlo», sentenció.

Por su parte, el belga Remco Evenepoel admitió haber pasado «un día difícil» por los ataques de Enric Mas en el ascenso a Tentudía, aunque el maillot rojo salió airoso. «Enric Mas ha hecho mi día difícil. No ha sido tan fácil seguir su ataque. Creo que el primero ha sido muy duro. Luego, sabía que Almeida estaba más retrasado en la general, así que le podía dar margen. Ha sido un buen movimiento, valiente por su parte. Creo que Enric lo ha probado para ver cómo estaban mis piernas hoy, pero he podido responder muy bien», explicó. Evenepoel comentó que las etapas siguen siendo difíciles de controlar a pesar de la ausencia de Primoz Roglic, pero la explosividad del esloveno, dijo, no la tiene Enric Mas. "Creo que la carrera sigue siendo tan difícil de controlar como lo era con Primoz Roglic, pero, por supuesto, en un final como este, Primoz es un tío realmente explosivo. Puede arrancar en los últimos 500 metros y sacar 10 o 15 segundos, así que creo que ahora hay menos peligro en estos ataques porque Enric es un poco menos explosivo. Creo que esto es la principal diferencia, pero esto no lo hace más fácil, para nada" , concluyó.