Real Mallorca: Un reto monumental

El reto es de los que motiva a cualquiera, pero también es de los que provoca temblores en las piernas. El Mallorca pondrá este domingo a prueba su fiabilidad defensiva ante el rival más complicado posible. Se mide al todopoderoso Real Madrid, vigente campeón de Liga y Liga de Campeones, con la ilusión de salir vivo del Santiago Bernabéu. El problema es que la pegada del rival, con los Benzema, Vinicius y compañía, asusta de verdad. Es un David contra Goliath de manual. Los tópicos que imperan en el fútbol invitan a aparecer cuando se acerca un duelo de este calibre, pero lo que es seguro es que se le presenta un desafío monumental en su visita a uno de los templos del deporte mundial.

Está por ver si Javier Aguirre preparará algo especial para frenar a las estrellas de los blancos, pero la realidad es que en las cuatro primeras jornadas apenas ha encajado tres goles, todos ellos de penalti. Curiosamente han sido en Son Moix, por lo que el casillero de goles en contra como visitante sigue sin estrenarse. Ante el Athletic de Bilbao en San Mamés (0-0) y en Vallecas frente al Rayo (0-2), el portero Rajkovic no tuvo que recoger ningún balón desde el fondo de la red. Solo lo hizo en Palma ante el Betis (1-2) y Girona (1-1). Y si se echa la mirada todavía más atrás, en los seis amistosos de la pretemporada, el Mallorca solo recibió un tanto, ante el Nápoles, también desde los once metros.

No obstante, esto será otra historia. O no. Los de Ancelotti han iniciado la Liga ganando los cuatro partidos que han disputado con facilidad, quizá a excepción del último, jugado ante el Betis (2-1). Son los líderes y máximos goleadores de la competición, empatados con el Barcelona, con la friolera de once dianas, gracias a sus victorias frente al Almería (1-2), Celta (1-4), Espanyol (1-3) y frente a los verdiblancos. Benzema y Vinicius ya suman tres goles cada uno y son la mayor amenaza, pero hay más como Rodrygo o Modric, sin ir más lejos. A buen seguro que la intención de Aguirre será dejar pocos espacios y tener las líneas muy juntas para cortar todas las líneas de pase posibles. Y que el Real Madrid se encuentre incómodo para hacer su juego, tapando la espalda de los centrales, más allá de que no estén inspirados. Será el más difícil todavía para Raíllo, Valjent y Copete, que son conscientes de que no pueden cometer errores si quieren tener opciones de éxito. Maffeo y Jaume Costa, acostumbrados a cubrir toda la banda, deberán tener menos alegrías ofensivas para no perder la posición ante un adversario acostumbrado a hacer daño en los flancos con la velocidad de los brasileños.

Sin embargo, una de las virtudes de los bermellones para crear peligro es la llegada desde atrás de los laterales, para que después se asocien con Kang In Lee, Muriqi o Dani Rodríguez. Encontrar el equilibrio para sufrir lo menos posible atrás y probar fortuna frente a los blancos es uno de los asuntos que están sobre la mesa del ‘Vasco’.

Lo que es seguro es que hasta ahora el Mallorca puede presumir de solidez defensiva. Eso sí, hay un precedente que precisamente no invita al optimismo y que se produjo la pasada temporada. El equipo, entonces entrenador por Luis García Plaza, se presentó en el feudo de los merengues con solo tres goles encajados en cinco encuentros, pero la realidad es que ese choque se convirtió en una pesadilla que muchos de sus protagonistas no habrán olvidado. El Real Madrid aplastó al Mallorca con un 6-1 que duele, pero no tanto por lo abultado del resultado, sino por la nefasta imagen que ofrecieron. Mejor que se quede en el pasado.

Kadewere y Nastasic podrán jugar en el Bernabéu

Javier Aguirre podrá utilizar a Tino Kadewere y a Matija Nastasic, los últimos fichajes del mercado de verano, en el partido del domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El delantero de Zimbabue y el central serbio no pudieron entrar en la convocatoria del encuentro ante el Girona del sábado por problemas burocráticos. Sin embargo, los del cedido por el Olympique de Lyon ya se han resuelto y los del ex de la Fiorentina se espera que se solucionen en breve, por lo que podrán jugar si el técnico quiere.