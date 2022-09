El futuro de Rafa Nadal: ya nada será igual

Muy probablemente, la próxima vez que se vea a Nadal sobre una pista de tenis ya será papá, un hecho que cambia la vida de cualquier persona, y el campeón de 22 grandes no será una excepción. El tenis, el deporte que se lo ha dado todo, siendo importante, pasará irremediablemente a un segundo plano por las responsabilidades que acarrea su nuevo rol.

Nadal ha estado en Nueva York con la mente puesta en Mallorca, y así se hace muy difícil competir. Y más si en los últimos dos meses solo has disputado un partido. El mallorquín ha recibido muchas críticas en las redes sociales por no estar al lado de su mujer en el momento más importante de sus vidas. A Nadal se le pueden reprochar muchas cosas, pero no que no tenga sentido común. Si decidió disputar el grande norteamericano es porque todo estaba controlado en Mallorca.

En cualquier caso, tanto si se quedaba en la ciudad de los rascacielos como si dedidía volar a Mallorca, la decisión es solo suya, de nadie más. Él acierta, él se equivoca en su vida privada. Como el resto de los mortales.