El italiano Luca Nardi se convirtió en el campeón de la IV edición del Rafa Nadal Open by Sotheby’s International Realty tras derrotar en una espectacular final al belga Zizou Bergs, del que se deshizo en un apretadísimo partido (7-6, 3-6 y 7-5) que se alargó hasta las 3 horas.

Tras 48 partidos de competición y 116 sets disputados durante la semana en la Rafa Nadal Academy by Movistar, el campeón del Rafa Nadal Open by Sotheby’s International Realty se decidió en la tercera y definitiva manga de un partido con un sobresaliente nivel de tenis. Fue en ese momento cuando el italiano, campeón del prestigioso torneo juvenil Le Petit As en 2017, dio un paso al frente y, pese a su juventud, supo aguantar la presión y aprovechar sus oportunidades.

La estrella italiana de 19 años levanta así su tercer título ATP Challenger Tour del año consagrándose en tierras mallorquinas como una de las grandes promesas del panorama internacional y como un jugador de la Next Gen ATP con enorme proyección. El transalpino había superado en semifinales a Jerzy Janowicz, finalista del Masters 1000 de Paris Bercy y semifinalista en Wimbledon 2013 mientras que Bergs había terminado en la penúltima ronda del torneo con el sueño Abedallah Shelbayh, jugador formado en la Rafa Nadal Academy by Movistar y que hizo historia logrando las primeras victorias para el tenis jordano en el circuito Challenger. Luca Nardi inscribe así su nombre en un palmarés en el que ya figuraban Bernard Tomic (2018), Emil Ruusuvuori (2019) y Lukas Lacko (2021).

Durante le ceremonia de entrega de trofeos, y delante de una afición que ha poblado las gradas de la Academia durante todo el fin de semana, el italiano se mostró visiblemente emocionado: “Ha sido una semana muy bonita, todo el público ha sido muy cercano y os lo agradezco y espero que este torneo siga adelante mucho tiempo”. En la entrega de trofeos estuvieron presentes Joan Suasi, Director del torneo, Alejandra Vanoli, Manager Director de Mallorca Sotheby’s International Realty y Cristóbal Bennásar, Presidente de la Federació de Tennis de les Illes Balear