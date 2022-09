Heptacampeona de España, sin rival y mostrando una superioridad imperiosa. Pakita Ruiz lo ha vuelto hacer. La piloto del equipo Demoliobras GvStratos ha conquistado en Navarra, este fin de semana, su séptima corona Nacional. La mallorquina, que sufrió un duro accidente en los entrenamientos del viernes, pudo reponerse y asaltó las dos mangas del campeonato de Superbike Femenino de 600cc colocándose como clara dominadora y referente del motor español.

“Empezamos muy bien, estábamos rodando bastante rápido y con bastantes esperanzas, pero tuve una caída el viernes. Me caí en la curva uno, a 220 km/h, y la moto quedó destrozada. Por suerte a mí no me pasó nada, he estado bastante dolorida durante todo el fin de semana, pero pudimos arreglar la moto y verificarla para poder hacer los entrenamientos. Hicimos la crono y conseguimos la pole y las dos carreras fueron muy similares. Desde el principio salí primera y me he ido escapando y sacando ventaja con la segunda. Han sido las dos carreras parecidas y estoy muy contenta con los resultados. Ha sido un fin de semana muy especial”, ha resumido Pakita sobre su séptimo campeonato.

Pakita conquistó la ‘pole’, posición desde la que partió en la primera manga disputada este pasado sábado. La mallorquina imprimió un gran ritmo desde el principio, pese a los problemas que le provocaron la caída sufrida el viernes y que le dejó tocada la pierna. La piloto ganó con autoridad, por delante de Andrea Sibaja y su compañera de equipo, Olga Shaternikova.

En la manga de este domingo, celebrada a las 11 de la mañana, Pakita volvió a dominar con mano de hierro la carrera, dejando un hueco muy grande con sus máximas perseguidoras. La mallorquina exhibió su potencial y alejó a su máxima contrincante, Sabrina Paiuta, coronándose como campeona de España de 600cc.