La Federación Balear de Fútbol abre la ‘Oficina de Atención al Club’

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) anunció ayer que ha puesto en marcha la ‘Oficina de Atención al Club’, cuyo responsable es Martín Benítez. La FFIB señala que ha «identificado una serie de problemas que suelen padecer comunmente los clubes de Balears y pretende darles solución».

OAC. El objetivo es ayudar en todo lo relativo a las subvenciones públicas

«El objetivo de la OAC es ayudar (...) en todo lo relativo a la identificación de subvenciones y ayudas por parte de las administraciones públicas y organismos oficiales, así como en todo lo concerniente a la documentación», señalan desde la Teritorial que preside Pep Sansó. La FFIB también ofrecerá a asesoramiento en todo lo relacionado con los temas estatutarios y de presentación de documentos ante la Conselleria d’Esports del Govern balear.

Tercera. El centrocampista Bernat Alomar regresa al Andratx

El centrocampista Bernat Alomar (Palma, 1987) jugará en el Andratx de Tercera RFEF tras haberse comprometido con el club azul para esta temporada. El jugador, que ha militado en el Llosetense, Atlético Baleares y Binissalem, entre otros, regresa al conjunto que entrena José Contreras que tiene como objetivo volver a la Segunda.

Atlético Rafal. Jota ficha por el conjunto de Preferente

El centrocampista Juan Carlos Martínez, más conocido por Jota, jugará en el Atlético Rafal de Regional Preferente en esta temporada.

Alcúdia. Rafel Andreu seguirá dirigiendo al conjunto femenino

El UE Alcúdia ha confirmado que el conjunto femenino seguirá teniendo como entrenador a Rafel Andreu Seguí, que fue el «artífice del ascenso a la Liga Autonómica» del equipo y que destila «trabajo, lucha y compromiso».

Sa Llum. El Sóller infantil, primero del subgrupo A en Montuïri

El Sóller ha liderado el subgrupo A infantil del 48 Torneig sa Llum, que se disputa en el campo de Es Revolt de Montuïri, gracias a sus dos victorias obtenidas en el triangular clasificatorio, celebrado el pasado miércoles día 31. Tras el club del valle han quedado Sporting Ciutat de Palma y Es Pla C. Se registraron estos marcadores: Sóller, 1–Spòrting Ciutat de Palma, 0; Es Pla C, 0 – Spòrting Ciutat de Palma, 2 y Es Pla C, 1 –Sóller, 2

Sa Llum. Hoy se disputan las semifinales de cadetes

Esta tarde llegan el partido de consolidación y las semifinales entre los primeros y segundos de cada uno de los subgrupos A y B de cadetes. A las 17:00 horas, Es Pla B y Viva Sport dirimen los puestos quinto y sexto. A continuación, se juegan las semifinales, Patronat – Athlètic Palma Bellver (19:00) y Es Pla A - Sporting Ciutat de Palma (21:00).

Sa Llum. El sábado y domingo finalizan los cadetes e infantiles

En las jornadas de este sábado 3 y domingo 4 llegan a su término las categorías cadete e infantil que han estrenado esta semana la fase destinada al fútbol base. El sábado tendrán lugar el partido de consolación infantil (17:00 horas) y las dos semifinales de infantiles (19.00 y 21:00), mientras que el domingo 4 se celebran las finales de la 48 edición de Torneig de sa Llum infantil (18:00) y cadete (20:00), informa Biel Gomila.

Competición. Comienza la Preferente y regionales

Este próximo fin de semana comienza la Liga en la Regional Preferente y en Primera y Segunda Regional con la disputa de la primera jornada de Liga. También se iniciará la máxima categoría juvenil, la División de Honor. La Liga Nacional juvenil dirimirá la segunda jornada tras ser la primera en comenzar la semana pasada.