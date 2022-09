El Club Voley Palma empieza la construcción del nuevo proyecto y la plantilla ya cuenta con su primer efectivo. Toni de la Rosa, opuesto de 20 años, renueva con el club mallorquín por una temporada más en un curso en el que se presume importante en los esquemas de Abel Bernal.

Nacido en Palma, De la Rosa disputará su cuarta campaña vistiendo los colores del club mallorquín, creciendo desde la categoría juvenil e integrándose en el primer equipo, participando en todos los entrenamientos y entrando, temporada a temporada, en la rotación de la plantilla de la Superliga. El opuesto lleva años demostrando su potencial tanto en el equipo juvenil como en los partidos en los que ha participado con el primer equipo.

Curtido en la cantera del Club Voley Pòrtol, hace cuatro años Toni de la Rosa llegó a un Club Voley Palma en el que dio un salto de categoría y trabajó a destajo para llegar preparado en el momento en el que le surgiese la oportunidad. Esta temporada, el opuesto mallorquín tendrá la ocasión de dar un paso al frente y demostrar a Abel Bernal que está preparado para competir en la Superliga Masculina.

De la Rosa: “Será el año más importante de mi carrera”

El opuesto se muestra contento y lleno de responsabilidad tras renovar con el Club Voley Palma. De la Rosa, que ha rechazado varias ofertas priorizando al equipo mallorquín, quiere demostrar su valía en la máxima categoría del voleibol español a las órdenes de Bernal.

El papel del joven jugador se presume más importante esta temporada y sabe que se encuentra ante el momento más significativo de su carrera. “El reto es ambicioso y lleno de responsabilidad”, asegura el opuesto, que afirma: “Estos años con Marcos Dreyer y con Abel Bernal los jóvenes hemos trabajado muy duro en los entrenos para darle más calidad si cabe a los titulares”.

“No he tenido demasiadas oportunidades en los partidos porque cada año el 7 inicial estaba muy definido con jugadores de calidad demostrada”, añade Toni de la Rosa, que remarca: “Ahora es cuando tengo que seguir dando el máximo en los entrenos y el 200% en los partidos, porque lo que me voy a encontrar al otro lado de la Red serán verdaderos animales de Superliga, ya no se trata de salir a un saque o cuando el marcador lo permita. Espero poder aportar lo que se espera de mí y sin duda será el año más importante de mi carrera”.

Tenía otras ofertas

El opuesto ha elegido el Club Voley Palma por delante de otros equipos, a pesar de no saber si finalmente el club saldría adelante. “Después de tener algunas ofertas este año, que por edad ya pasaba a senior, mi idea siempre ha sido continuar en el Voley Palma. Aunque mis inicios siempre han estado vinculados al Club Voley Pòrtol, donde empecé, el Voley Palma representó dar el salto a categorías superiores a las órdenes de Marcos Dreyer, y desde entonces me voy afianzando en la categoría año a año” y remarca que “le debo mucho a este club y mientras pueda seguirá siendo mi primera opción”, señala.

Para finalizar, el mallorquín ha querido mandar un mensaje al aficionado del Voley Palma: “Cada año la grada ha sido muy importante, pero este año es esencial. Tanto para el club, para los jóvenes que tendremos más responsabilidad en la pista y para los fichajes que a pesar de las dudas han apostado por Palma, necesitamos sentirnos apoyados en Son Moix. No hay nada que anime más en la pista que oír los gritos y aplausos de las gradas. Palma tiene que ser un pabellón donde los otros equipos teman venir por la presión de la afición”.