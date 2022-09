El mallorquín Enric Mas (Movistar) ha señalado que en los momentos decisivos de la etapa de La Vuelta de este jueves, con final en Peñas Blancas, «no miraba a (el líder) Remco (Evenepoel), miraba a los otros rivales» que tiene en la lucha, de momento, por el podio.

«Estamos en la duodécima etapa y con ese ataque quería ver la reacción y las piernas de todos. No miraba a Remco; miraba a los otros y a cómo era su reacción. Todos los que aguantaban en ese grupo son corredores que aspiran al podio y de todos hay que estar atento», dijo en meta.

«El tramo final era bastante duro, pensaba que sería más suave. Al final no hemos perdido tiempo», se congratuló el ciclista de Artà sobre el desarrollo de una etapa en la que Evenepoel tiró en la parte final. «Nos tenemos que acostumbrar a esos arreones que pega al final. Es su forma de correr y por ahora le va muy bien», comentó el corredor mallorquín del Movistar sobre el poderío del belga, al que preguntó por la caída a 45 km de meta.

«Me lo he encontrado justo antes de hablar con vosotros y le he preguntado cómo había sido la caída. Me ha dicho que no tenía nada, que había patinado y nada más. Sabemos que es duro y no ha mostrado ninguna debilidad, aunque es verdad que el puerto tampoco tenía mucha complicación», explicó.

«Alguna conclusión he sacado de hoy, pero nos la quedamos para nosotros», comentó Enric Mas, sonriente e insistiendo en que sigue yendo «día a día», como viene «diciendo desde el principio» de la Vuelta. «Lo más importante, que seguimos disfrutando», destacó, superado el ecuador de la carrera.