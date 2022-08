¡Madre mía! Remco Evenepoel no es de este mundo. Hace muchos años se rodó una serie de éxito donde los invasores, con la cara verde, utilizaban máscaras de personas para acabar con la raza humana. Evenepoel no tiene como reto terminar con la civilización actual pero sí ir destrozando cada día a sus rivales de la Vuelta, demostrar que es un súper serie que rueda en otro planeta para despedazar la contrarreloj de Alicante y no solo salir reforzado, sino mucho más, al aparecer con carroza y con el látigo en la mano cuando la carrera llega a su primera mitad de vida. Qué barbaridad.

