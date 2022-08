El Club Voley Palma no tira la toalla. La entidad de Ciutat ha anunciado este martes que ha conseguido el aval para su inscripción en la Superliga 2022-23 gracias al soporte financiero de Urbia Services a poco de cerrarse el plazo estipulado para presentarlo ante la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

La directiva que encabeza Carlos García ha reconocido en un comunicado que no han encontrado un patrocinador principal que dé nombre al equipo en competición y garantice la estabilidad económica, pero es la compañía de ingeniería y servicios de mantenimiento, su antiguo ‘sponsor’ entre 2017 y 2021, quien presenta el aval requerido.

En la nota emitida se indica que el club “determina participar a la espera de encontrar patrocinador principal que garantice la viabilidad y seguridad del club la próxima temporada” y agrega que Urbia “presta la referida ayuda pese a su intención de no ser patrocinador principal, por destinar su apoyo a otro tipo de acciones sociales, ya que consideran que los esfuerzos realizados por el club y los jugadores en los años anteriores, no pueden perderse por no contar con soporte económico”.

Hay que recordar que a finales del pasado mes de julio, el Club Voley Palma recibió la noticia de la negativa de su antiguo auspiciador principal a renovar su relación. Esta crítica situación de incertidumbre se ha prolongado durante cuatro largas semanas y ahora el presidente García “seguirá con su incesante e intensa búsqueda de un patrocinador principal que le permita ver el futuro con optimismo”, según desprende el comunicado.

Pretemporada

La pretemporada del equipo arranca este próximo jueves día 1 de septiembre. El entrenador Abel Bernal tiene ante sí el reto de recomponer una plantilla con hasta ocho bajas respecto al pasado curso. “Mientras, el club está construyendo un equipo acorde a la situación actual que le permita pelear en la competición y mantener la plaza dignamente”, explican desde la entidad en la nota a los medios.

Con la paralización de algunos fichajes ya apalabrados ante la situación de alarma, además de adaptarse a una presupuesto mucho más ajustado, el técnico madrileño contará con entre dos y tres incorporaciones de Superliga y se completará el plantel con las jóvenes promesas de la cantera y otros efectivos de la isla.