Pilotades: Pep Barceló coordinará al Athlètic Huialfàs

El conjunto de sa Pobla, el Athlètic Huialfàs, que milita en la Primera Regional, está trabajando en ultimar la planificación de la inminente temporada 2022-23, en la que quiere consolidarse como club con mayores objetivos deportivos encaminados a la práctica y promoción del fútbol desde la incorporación de equipos base que en un futuro alimenten al primer conjunto. Para ello han incorporado al experimentado y reconocido entrenador Pep Barceló, ex del Alcúdia durante muchas temporadas en Tercera División y que la pasada temporada entrenó al Poblense, al que clasificó en tercera posición. Barceló llega al club que preside Joan Socías para hacerse cargo de la coordinación deportiva del club, cuyo primer equipo seguirá entrenando Guillem Cantallops por tercera temporada consecutiva.

Huialfàs: El club pobler traza un nuevo proyecto deportivo

A lo largo de la reunión que la directiva del Athlètic Huialfàs mantuvo con un grupo de socios y colaboradores fueron expuestas las líneas maestras trazadas para esta temporada, que contemplan un nuevo proyecto deportivo con la inscripción de un equipo en las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil, junto al cadete ya existente la pasada temporada. A la vez les fue presentado oficialmente Pep Barceló, quien se mostró visiblemente ilusionado con su nueva andadura profesional y proyecto deportivo con el que se ha comprometido, informa Joan Payeras.

Amistoso: El San Francisco vence por 3-2 al Porreres

El San Francisco juvenil División de Honor venció por 3-2 al Porreres de Regional Preferente. Por el San Francisco jugaron: Pol, Nando, Antonio, Gaby, Tomás, Alex, Santi, José, Ortiz, Binimelis y Javi. Tambien jugaron: Lluc, Izan, Planas, Cuba, Sandro, Custodio, Alejo, Axel, Picazo, Ayoub y Rico. Y por el Porreres: Coll, Rafa Noguera, J. Sansó, Figuera, Algaba, Climent, Miquel Jaume, Marc Matas, Andreas, Campins y Rafael F.. También jugaron: Alex Ramos, David Cabrero, Roque, Adri, Servera y Guiem Femenías. Marcaron por los locales Antonio, Javi Nebot y Binimelis; y por los visitantes Adri y Roque.

Amistoso: El Mallorca juvenil y el Santanyí de Tercera igualan a dos

El Mallorca juvenil División de Honor y el Santanyí de Tercera División empataron a dos en el partido amistoso que disputaron. El Mallorca alineó a: Bruno, Dani, Pere, Arnau, Pablo, Payeras, Carles, Gómez, Gaby Salas, Bruno y Pataki. También jugaron: Lluch Micky, Jan Salas, Makate, Erich, Santi, Ayoub, Miquel Llabrés, Nico Show y Rico. Y por el Santanyí: Toni Dols, Manu, Sergio, Tomás, Noa, Joan, Lucas, Gibert, Luca, Fede y Genovés. También jugaron: Pau, Pere, Barber, Sait, Aitam, Sergio Nico y Abdu. Marcaron Luka y Mario Genovés por el Mallorca y Miquel Llabrés por partida doble por el Santanyí. El Mallorca juvenil inicia el próximo fin de semana la Liga.

Sa Llum: Hoy se disputa la segunda jornada de la segunda fase

El Torneig de sa Llum de Montuïri sigue hoy con la disputa de la segunda jornada de la segunda fase. Los cadetes del grupo B disputan el triangular clasificatorio con arreglo a este orden: Athlètic Palma Bellver-ED Viva Esport (18:00 horas), Es Pla A-Athlètic Palma Bellver (19:15) y Es Pla A-ED Viva Esport (20:30). Recordar que en esta segunda fase participan las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín de primer y segundo año. Y participarán un total de 36 equipos que disputarán 60 partidos en 14 días.

Sa Llum: Los conjuntos participantes en cadetes e infantil

Los equipos de las categorías base son, en cadetes: Es Pla B, Patronato, Sporting Ciutat de Palma (subgrupo A) y Athlètic Palma Bellver, Es Pla A y Viva Sport (B); En infantiles participan Es Pla primer año, Sóller, Sporting Ciutat de Palma (subgrupo A) y Athlètic Palma Bellver, Es Pla A y Es Pla B (B).

Sa Llum: Doce cuadros alevines estarán en Montuïri

Doce conjuntos integran la categoría alevín. Se hallan distribuidos en cuatro subgrupos: Es Pla B, Viva Sport B y Sporting Ciutat de Palma B (el A); Es Pla C, Viva Sport A y Atlético Baleares (el B); Es Pla D, La Salle C y San Cayetano (el C); y Athlètic Palma Bellver, Es Pla A y Patronat (el D).

Sa Llum: Los benjamines y prebenjamines cierran el cartel

En benjamines intervienen el Athlètic Bellver, Es Pla A y Es Pla C (subgrupo A) y Es Pla B, La Salle y Sporting Ciutat de Palma (el B). Forman la categoría prebenjamín primer año los conjuntos del Es Pla B, Atlético Baleares B y Viva Sport B. Finalmente, el Penya Arrabal, Es Pla A y Atlético Balears A integran la categoría prebenjamín segundo año. Recordar que a la conclusión del último partido del torneo se procederá a la entrega de trofeos a los distintos campeones, informa Biel Gomila.

Empresas: Vuelve la actividad en la categoría fútbol-7

El fútbol 7 corporativo vuelve a la actividad con los primeros amistosos de la pretemporada. La Unió Port de Sóller, resultante de la fusión entre los dos equipos del Valle de los Naranjos, ganó 2-3 en Son Verí después de remontar un 2-0. El Renault Arenal Peña Bética se adelantó en la primera mitad por medio de Barrado a la salida de un córner y de Jordi Tur de centro chut desde su campo que terminó sorprendiendo al meta rival. Tras el descanso, reacción inmediata del conjunto visitante. Micky Sampol aprovechó un robo en el círculo central para recortar diferencias y, a continuación, Rafa Guedes ejecutó a la perfección un balón parado desde la frontal del área para igualar la contienda. En la penúltima acción del partido, Carlos Hernández culminó una jugada de estrategia e hizo el definitivo 2-3. Cinco goles y cinco balones a la madera en un choque de lo más entretenido.