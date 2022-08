El mallorquín Rudy Fernández, capitán de la selección española de baloncesto, repasó con la Federación Española de Baloncesto el momento de 'La Familia' con motivo de su entrada en el podio histórico de internacionalidades (237) con España tras el duelo ante Islandia de la ventana de clasificación para la Copa del Mundo 2023 celebrado este miércoles en Pamplona. "Estoy orgulloso de poder cumplir mi partido 237 y, al mismo tiempo, agradecido a toda la gente que siempre he tenido a mi lado (entrenadores, jugadores…) y que cada verano me ha hecho disfrutar de esta camiseta y poder cosechar muchísimos títulos con La Familia y la Selección", indicó el alero. Rudy ha superado así a Felipe Reyes (236) y ha entrado en un podio de mucho nivel con la presencia de Epi (239) y de Juan Carlos Navarro (253).

El palmesano, formado en la cantera del Sant Josep Obrer de Ciutat antes de dar el salto al Joventut de Badalona, dijo, con tono jocoso, que entrar en el podio de internacionalidades con la selección es sinónimo de que se está "haciendo mayor". Rudy recordó el encuentro de su debut en 2004 en un amistoso ante Croacia disputado en el Palau d'Esports de Son Moix. "Tuve la suerte de poder disputar mi primer partido en Palma, donde nací. Fue algo increíble disfrutar de ese momento tanto con mi familia como con mis amigos de toda la vida", rememora en una entrevista para los canales de la FEB.

En cuanto a las experiencia de su carrera, Rudy declaró que "los malos campeonatos te hacen crecer como jugador y como equipo", aunque también hubo" algunos muy buenos" con los que disfrutó "muchísimo". "En Pekín conseguimos nuestra primera medalla olímpica. Aquella final ante Estados Unidos ha sido uno de los mejores partidos que he podido jugar como profesional. Más recientemente, recuerdo el Mundial 2019. Ya sin ningún jugador del 80' supimos crear un buen grupo", añade sobre los grandes hitos vividos.

Ahora, el jugador afronta el Eurobasket 2022, un nuevo reto en la competición continental, que ya ha alzado tres veces (2009, 2011 y 2015). "No me planteo que puedo conseguir en un futuro. La necesidad es que me sigan respetando las lesiones y poder disfrutando del baloncesto, que es lo que me va la vida. Este sería mi gran premio, poder seguir", concluye.

Su debut se produjo hace 18 años en la gira de preparación de los Juegos Olímpicos de Atenas en los que finalmente participó. Fue en ese 2004 cuando comenzó una trayectoria brillante que se ve reflejada en un palmarés envidiable. Rudy ha sido dos veces Campeón del Mundo y atesora tres medallas olímpicas con las dos platas de Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce de Río 2016 y cinco preseas continentales de las que tres son de oro (2015, 2011 y 2009), una de plata (2007) y otra de bronce (2013).

Hasta el día de hoy, el actual jugador del Real Madrid, de 37 años, ha acumulado 1978 puntos, ha capturado 686 rebotes y repartido 374 asistencias en 4708 minutos en pista. Ha sido uno de los atacantes más fiables de La Familia situándose en el Top 10 histórico como el noveno mejor anotador del baloncesto nacional.