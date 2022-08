Joan Mir, quien sufrió una fractura de tobillo tras una aparatosa caída en la primera vuelta del pasado Gran Premio de Austria, ha confirmado esta tarde a través de un comunicado en sus redes sociales que tras haberse sometido a varias pruebas, su equipo médico le ha aconsejado reposo durante 15 días antes de someterse a más evaluaciones, por lo que confirma su ausencia en el Gran Premio de Misano, que se disputará el próximo 2 de septiembre. Además, Mir afirma en dicha nota que de este modo evitará «una lesión más grave», además de que tratará de poder regresar a la pista para el Gran Premio de Aragón.

"Tras someterme a varias pruebas radiológicas, los doctores me aconsejan 15 días de reposo y una nueva evaluación tras ese período. Desafortunadamente me perderé la carrera de Misano, pero confío poder regresar en Aragón. Quiero agradecer a Dainese y AGV por protegerme y evitar una lesión más grave tras la dura caída que tuve en el Red Bull Ring. Está siendo una temporada dura, pero estoy convencido de que volveremos más fuertes para volver a dar más alegrías a mi equipo y a todos los que me apoyáis", rezaba el comunicado publicado en su cuenta de Twitter.