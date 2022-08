Las cuatro pruebas programadas para las ‘Copa d’Espanya’ en el Hipòdrom Son Pardo y las tres organizadas por el ‘Club d’Amateurs i Propietaris’ en el Hipódrom de Manacor, se distinguirán en unos de los fines de semana con mayor relevancia de las reuniones estivales.

En esta penúltima nocturna de la temporada que se celebrará hoy viernes en Son Pardo a cada uno de los cuatro vencedores de las ‘Copas d’Espanya’ se les obsequiará con un premio extra, como es una inseminación del semental sueco One too Many.

En la primera prueba de la reunión, en la reservada para los 2 años, Kamila de Font, con Guillem Andreu, imbatida en sus tres anteriores carreras en Son Pardo, sobresale como la principal favorita, frente a dos rivales exigentes del nivel de Kaos, con Mateu Riera, y Killer Power, conToni Valls.

En la de los 3 años, el interés se centrará en la reaparición en competición del actual líder generacional Jaragadi CL, con Toni Valls.

El ejemplar de Juanjo Cladera regresa a Son Pardo de su merecido descanso estival tras sus victorias en el ‘Gran de Premi’ de Son Pardo y Manacor, donde partirá como favorito en la disputa por el triunfo ante Joker Caraian, con Toni Frontera.

En la prueba para los 4 años, Ilove Durán, con Toni Frontera, aparece como la principal rival a batir ante un lote de siete rivales entre los que destaca por sus últimos resultados, Indian Above, con Jeroni Fuster, sin descartar a Independent y a Ice too Many.

Como cierre de las cuatro pruebas especiales de la reunión nocturna en Son Pardo, en la prueba para nacionales de 5 y más años, los veteranos Carbó de Ladil, con Jaume Fluxà y Enemic, con Mateu Bosch, no se rendirán en luchar por el triunfo ante cinco rivales de la generación F. Entre ellos destacan Fum West, Fortunato Dream y Fanfa d’Escafi, por su importante consecución de resultados en sus últimas carreras en Son Pardo, sin dejar de mano a Furiant Deco.

Por su parte, mañana sábado en el Hipòdrom de Manacor, el ‘Club d’Amateurs i Porpietaris’ afrontará su habitual reunión anual organizando hasta tres carreras puntuables para su torneo.

Jeanette Mar JS, en la primera de las tres carreras, guiada por Toni Nicolau, afrontará un recorrido con garantías de luchar por el triunfo. Heroïna d’Abril, con Pep Toni Garcia, afrontará el ‘Premi Cala Bota’ con garantías de continuar cosechando victorias, tras acumular tres de forma consecutiva. En el ‘Premi Cala Varques’, Halcón Rapide, guiado por Toni Riera, se jugará el triunfo entre los principales favoritos, en una prueba exigente con rivales de alto compromiso como Dolmen Williams, con Xisca Andreu, y Francina JS, con Cati Riera.