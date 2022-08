“El fútbol me lleva por donde quiere”

Michel está en Vigo estos días enredado con la tercera edición del torneo de fútbol base que lleva su nombre y que pretende convertir en el mejor de los que se celebra en España. Una más de las muchas tareas que se agolpan en su agenda desde que hace diez años abandonó su tiempo de futbolista.

–¿Cómo le explicamos a la gente a qué se dedica Michel Salgado?

–Es complicado. Hiperactivo. Estoy en muchas cosas, casi todo relacionado con el fútbol, que es lo que me mueve. He fundado un club en Dubai, cosa que no era fácil porque al no ser de allí no había opción. En solo dos años lo hemos metido en Primera División en la que no imaginábamos estar. El club tiene base hasta los tres años, jugadores de múltiples nacionalidades. Llevamos diez años trabajando como escuela y desde hace dos también como club. Al margen de eso trabajando mucho con la FIFA como embajador.Y además soy consejero de un grupo que tiene seis clubes en diferentes lugares del mundo. Estoy envuelto en muchas historias...

–Una de las últimas, sentarse en un banquillo por fin,

–Hace nada estuve de entrenador en los dos últimos partidos de la Liga de Chipre con el Pafos. Como soy consejero del grupo al que pertenece me pidieron que me pusiera y la verdad es que me gustó. Es verdad que toda la actividad que he desarrollado en el fútbol me ha impedido ser entrenador hasta ahora y puede que no haya tenido la oportunidad que a lo mejor quería. Pero si lo pienso fríamente creo que la falta de tiempo es lo que ha hecho que no pudiera…estaba haciendo demasiadas cosas. No sé en el futuro si voy a estar en dirección o si voy a ser entrenador. Me estoy dejando llevar. Un día me podrán ver en un papel, otro día en otro…disfruto al día del fútbol. En la mente no tengo un plan fijo, algo que quiera estar haciendo en cinco o diez años.

–¿De verdad que no tiene un objetivo, un punto al que quiera llegar?

–Quiero disfrutar lo que me da el fútbol…y es el fútbol el que me va llevando más de lo que yo quiero llevarle a él. El fútbol es el que me está dirigiendo hacia donde quiere y yo me dejo.

–Difícil imaginar esto cuando era futbolista.

–Cuando eres futbolista no piensas mucho en el futuro. En los últimos años sí empiezas a darle vueltas. Mi transición fue muy rápida. Yo hubiera aguantado jugando un poco más porque se dio una situación particular en el Blackburn después de haber renovado y no tenía nasda que ver con el rendimiento. Estaba muy bien. Fue verano y decidimos empezar una nueva aventura. Me metí en Emiratos por la vía de la televisión y me hablaron de montar una academia en Dubai. Al principio pensaba muchas veces ¿qué hago aquí? Pero a base de trabajo hemos logrado muchas cosas. Lo importante no es cómo te ves en el futuro sino saber que aquello en lo que me meta voy a poner todo de mi parte.

–Lleva diez años en Emiratos... ¿no ha pensado ya en volver?

–Me quedan muchas cosas que hacer. Ahora también hay una historia en Maldivas que estamos haciendo para mejorar sus canteras. Me llama eso de trabajar en diferentes cosas, en distintos lugares del mundo y llevar a esos sitios la experiencia que tienes de tanto tiempo unido al fútbol y tratar de mejorar las cosas en países donde hace falta. En Europa el pescado está vendido en muchos sentidos, realmente aquí mejorar al Celta por ejemplo… pues no vas a cambiar una estructura que funciona y está bien engrasada. Eso lo puedes hacer en otros lugares donde la mejora es enorme y puedes crear algo importante, donde el fútbol está a mucha distancia de lo que vemos en Europa. Y esas experiencias también enriquecen. Ayudas a su fútbol y ayudas al país.

–¿Llegará el día que Michel y el Celta vuelvan a unir sus pasos?

–Y ¿por qué no? Tengo una relación espectacular con el Celta a todos los niveles. Entre clubes, Celta y Fursan Hispania, tenemos un intercambio muy importante de jugadores, torneos…pero por lo que sea no me ha tocado estar aquí todavía. El Celta y el Real Madrid están como números uno en mi corazón y en mi vida. Te puede llamar otro y lo piensas. Pero si te llaman el Celta o el Real Madrid para mí sería muy complicado decir que no. Es lo único a lo que me costaría decir que no.

–Estos años lejos de Vigo han coincidido con un importante cambio en el Celta. ¿Cómo ve esa evolución desde fuera, desde lejos?

–Ha crecido mucho a todos los niveles. El presidente ha hecho una labor espectacular. Un equipo modernizado, con instalaciones y una cantera moderna...es un club del año 2022. El Celta estaba muy atrás en todos los campos y ahora mismo se ha modernizado. Puede que la gente eche un poco en falta la época nuestra con Europa, la Liga de Campeones…a nivel futbolístico es algo muy complicado porque teníamos un equpo que es complicado que se vuelva a ver a nivel de calidad. Pero si sientas las bases del club, a partir de ahí llegará un momento en que se acierte con la plantilla y se aspire a Europa. Hay seis o siete equipos que en valor y presupuesto están por encima del Celta. Es una pelea poco a poco, acertar con los jugadoes y tal vez estar algún día de nuevo en la pelea por Europa.

–¿Y se valora este cambio que ha experimentado el club?

–Yo creo que hay de todo. Hay a quien no le llega. Pero creo que quedar undécimo en la Liga con los presupuestos que hay y tener una organización como la que tiene el Celta es algo que debería valorarse. Quien no lo haga está equivocado. Podemos discutir sobre la necesidad de conseguir un poco más de regularidad en su fútbol y en sus resultados, pero si analizas la última década del Celta debe tener claro que el club está estrucuturado como un club moderno. Quedar décimo o undécimo está bien, pero es más importante tener un club serio de cara a crecer. No se puede crecer sin no tienes las bases y el Celta las está poniento. La ciudad deportiva nueva es espectacular, un aficionado la ve y siente que está ante algo nuevo.

–Cuente lo de la experiencia en los banquillos.

–Estaba deseándolo. Me había estrenado en un partido con la selección gallega…pero era otra cosa. Saqué la licencia pro antes de la pandemia y me ha gustado volver al verde, al campo. No es lo mismo que estar con los chavales en la academia. Preparar un partido, hacerlo bien…son otras sensaciones, El último partido lo jugamos con el Apoel que se jugaba la Liga de Campeones y era mucho dinero. Salió muy bien porque ganamos 3-1. Fue uno de los mejores momentos que he tenido en el fútbol en los últimos años. Porque sentir de nuevo la victoria y sentirte parte de ella te devuelve ese gusanillo...

–El problema es que tampoco puede esperar mucho si quiere ir por ese camino.

–Estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones. Tengo 46 años, pero cada vez los que se retiran se meten antes de entrenadores y está el mercado muy copado de exjugadores. Pero no me preocupa. Si viene el momento pues bien, pero si no llega…será que no estaba llamado a ser entrenador. Creo que lo puedo hacer bien porque confío en cómo soy, en mi carácter, en cómo puedo gestionar un vestuario….