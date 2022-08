Lucía Pinacchio jamás olvidará lo que sucedió este jueves en el Estadio Olímpico de Múnich. En un escenario con tanta historia, la mallorquina debutó a lo grande para clasificarse para las semifinales de los 800 metros del Campeonato de Europa con mejor marca personal. La atleta, de apenas diecinueve años, corrió su serie clasificatoria demostrando una enorme personalidad y lograr un registro de 2:01.63, marca que es nuevo récord de Balears sub-23.

El acceso a semifinales era para las tres mejores corredoras de cada serie y los cuatro mejores tiempos. La del Barcelona finalizó en cuarta posición en su serie, pero con su gran marca le valió ganarse un puesto en las semifinales, que se disputarán mañana a partir de las 10:50 horas. Se podrá seguir a través de la televisión por Teledeporte.

Pinacchio, nacida en Argentina y actual campeona de España absoluta, tenía su mejor marca personal con un tiempo de 2:02.52 conseguida en el Nacional celebrado en Andújar el pasado 4 de junio. Con la marca de este jueves de 2:01.63 estuvo cerca del récord absoluto de Balears que ostenta Natalia Romero, y la sitúa como el tercer mejor tiempo de España de siempre de la categoría sub23 y decimotercera a nivel absoluto.

La carrera de Pinacchio puso de relieve su gran cualidad, que es su gran final unido a su combatividad. En un principio siempre estuvo conectada al grupo de cabeza, pero al paso de los 400 metros iba la sexta con el grupo estirado. No obstante se mantuvo firme y, al llegar a los últimos 150 metros, estaba bien situada para estar entre las tres primeras con su poderoso final. No obstante, al tener cerrada la recta final por sus contrincantes cuando faltaban unos sesenta metros tuvo que abrirse para optar a la calificación. Al punto de cruzar la meta parecía que tenía la clasificación por puestos al estar en tercer lugar, pero surgió Ekaterina Guliev que en un suspiró se coló delante de ella con un tiempo de 2:01.59, quedando la balear cuarta con 2:01.63, que le dio el paso a la semifinal de este viernes por tiempos.

A falta de experiencia en campeonatos de alto nivel, Pinacchio evidenció que su gran actuación no es fruto de la casualidad sino por la gran calidad que atesora y solo quedó por detrás de Natalie Kol 2:00.89; Lore Hoffman 2:01.16 y la mencionada Ekaterina Guliev 2:01.59. «He dado lo mejor de mí, podía mejorar algunos aspectos de la carrera, pero lo he disfrutado mucho», destacó en declaraciones a la cuenta de Twitter @el_trinkel. «Era un sueño debutar aquí, en un estadio tan grande y no me podía creer que estar con esta gente, lo he vivido como un sueño», reiteró antes de dejar claro que ya no tiene nada que perder en la carrera. «Me lo tomo como una final, ahora me toca descansar bien y seguir concentrada y volver a disfrutar. El objetivo era estar en semifinales y he cumplido en gran parte», finalizó visiblemente satisfecha.

Menos suerte tuvo la barcelonesa Marina Martínez, sexta de su serie en el 800 con 2:03.45, por lo que quedó eliminada con el decimoséptimo crono de todas las participantes. Por su parte, en la categoría masculina, Mariano García y Adrián Ben lograron su pase a semifinales en una ronda que dominó con mucha autoridad el principal favorito al oro, el británico Jake Wightman, campeón del mundo de 1.500.

Mariano García, campeón del mundo en Belgrado en pista cubierta este año, logró el pase a semifinales sin muchas complicaciones con el tercer mejor tiempo de su serie (1:47.66) y tras controlar perfectamente la carrera, mientras que Adrián Ben lo hizo como segundo en la última serie con un tiempo similar (1:47.64). La mejor marca de todos los semifinalistas la registró Wightman, que registró su mejor marca del año (1:45.94), cuatro centésimas menos que el italiano Simone Barontini (1:45.98).

Álvaro de Arriba, dos veces séptimo de Europa en 800 metros, cuarto en los últimos Mundiales en pista cubierta y finalista al aire libre de Eugene, concluyó su serie quinto con 1:47.94 y con el vigésimo segundo tiempo quedó fuera de las semifinales.