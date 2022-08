Rafa Nadal ya sabe quién es su primer rival en su retorno a las pistas. El croata Borna Coric, número 152 del ránking mundial, venció este martes por 7-6(2) y 6-2 al italiano Lorenzo Musetti, número 30, y será el primer rival del mallorquín en el Masters 1.000 de Cincinnati. En la jornada de hoy, el mallorquín Jaume Munar fue eliminado en primera ronda.

Coric, que llegó a ser el número 12 del mundo en 2018, triunfó ante Musetti en una hora y 51 minutos, en su primer enfrentamiento con el jugador italiano. Se enfrentará este miércoles (en horario aún por definir) a Rafa Nadal, que regresa a competir después de la lesión en los abdominales sufrida en Wimbledon durante su partido de cuartos de final con el estadounidense Taylor Fritz.

Nadal, campeón en Cincinnati en 2013, empezará el torneo directamente desde la segunda ronda y tiene un balance de dos victorias y dos derrotas con Coric. Le ganó en el Abierto de Estados Unidos de 2015 y en el Masters de Canadá de 2017, mientras que cayó en Basilea y en este mismo torneo, Cincinnati, en 2016.

En este torneo, organizado en el Lindner Family Tennis Center, Nadal puede recuperar la primera posición en el ránking ATP. Para hacerlo, debe ganar el torneo y el ruso Daniil Medvedev, actual número 1, no debe alcanzar los cuartos de final. Medvedev se estrena este martes contra el holandés Botic Van de Zandschulp. No está el serbio Novak Djokovic, que no puede entrar a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.