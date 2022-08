El solleric Joanllu Pons luchará esta tarde por las medallas en la modalidad de 400 estilos en el Europeo de Natación que se está disputando en Roma. El mallorquín se ha clasificado esta mañana para la gran final tras lograr la segunda mejor marca en la semifinal con un tiempo de 4:16.17, tan solo por detrás de uno de los grandes favoritos, el húngaro David Verraszto.

Apenas 65 centésimas de diferencia que permiten al nadador balear, que ya se colgó la medalla de bronce en esta distancia en los Europeos de Glasgow 2018, soñar con pelear por los metales.

"Estoy muy contento, porque es mi tercera final consecutiva en este evento a nivel europeo", señaló Pons, que el pasado año tuvo que conformarse con la séptima plaza en la final de los Europeos disputados en Budapest.

Es la tercera final consecutiva que alcanza el nadador balear, que pertenece al CN Sant Andreu y que hace tan solo unos pocos meses, en abril, renunció a participar en el Mundial celebrado en Budapest para poder preparar los exámenes universitarios. La final se disputará esta tarde a partir de las 18:16 horas y será televisada por Teledeporte.

"Este año quería buscar un equilibrio entre estudiar y entrenar. No he hecho a 'full-time' ninguna de las dos cosas, pero creo que he encontrado un buen equilibrio y veremos cómo recuperamos para esta tarde", señaló Pons en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Final en la que en ausencia del francés Leon Marchand, oro en los 200 y 400 estilos en los Mundiales de Budapest, el nadador español tendrá como principales rivales en la lucha por el podio además de al húngaro Verraszto a los italianos Alberto Razzetti y Pier Andrea Matteazzi.

"Intuyo que los italianos se han reservado un poquito para esta tarde y además juegan en casa, pero es una final y todo está por ver. Hay que ir a por todas y a ver qué tal sale", concluyó el nadador balear.