A sus 37 años, Rudy Fernández no pierde las ganas y quiere seguir aspirando a todo. “Puedes ganar o perder, pero hay que dejarlo todo en la pista, debe ser el ADN de este equipo», ha afirmado contundente el alero durante el acto de presentación de los jugadores para el Eurobasket.

Rudy, capitán de la selección, ya sabe lo que es participar en las grandes competiciones continentales, y quiere transmitir su experiencia a los más jóvenes. La selección afronta el Eurobasket inmersa en un proceso de cambio generacional tras la retirada de jugadores como los hermanos Gasol o Sergio Rodríguez. “Tener juventud en el equipo siempre viene bien y también tener mucha ilusión, que tiene que estar intacta tengas 37 como yo o 18 como Juanito (Núñez) que es el mas joven", ha dicho el mallorquín, quien también ha reconocido que “se está reconstruyendo el equipo”.

Durante la presentación, en menorquín Sergi Llull también ha confirmado el relevo generacional: “No es el final de una era ni el inicio de una nueva. Ahora los más veteranos intentaremos transmitir a los más jóvenes cómo se trabaja y que es innegociable el esfuerzo y las ganas".

"Brown viene a ayudar a la selección" Tanto Rudy como Llull se han pronunciado este martes durante la presentación sobre la polémica nacionalización del base Lorenzo Brown ante la falta de jugadores españoles en esa posición. Hace unas semanas, el mallorquín ya se posicionó en contra de llevar a cabo dicha acción, aunque parece haberse retractado: "Brown es un jugador que viene a ayudar a la selección, eso lo debemos dejar claro y prefiero a jugadores que se vinculen a esta selección, aunque seamos 22, a otros que a lo mejor dejan de lado la llamada de Sergio para venir este verano". Por su parte, Llull también ha apoyado la incorporación de Brown a la selección. "Lorenzo es un compañero más que ha llegado con mucha ilusión y nosotros debemos ayudar para que su adaptación sea rápida, para que nos ayude lo máximo posible", ha dicho Llull.

El base balear también afronta el europeo con “ganas e ilusión” y ha confesado que la plantilla resta importancia a las predicciones lanzadas por la FIBA, que colocan a España como la sexta favorita para el europeo: "No nos fijamos demasiado, dentro del grupo estamos muy unidos. Las predicciones unos años se cumplen y otros no aciertan ni una. No podemos controlar el ruido de fuera".

Sergio Scariolo, seleccionador nacional, no quiso adentrarse en los pronósticos, que no favorecen a España de cara al Eurobasket, y apuntó que "ahora el gran objetivo es volver a ser un equipo". Sobre los capitanes, Rudy y Llull, el seleccionador ha destacado su compromiso e importancia en la plantilla: "Son ejemplos de compromiso, dedicación y esfuerzo, de poner el equipo por encima de individuales y todavía son capaces, con una capacidad limitada, para marcar una jugada importante en momentos importante. Si se consigue que lleguen frescos a esos momentos decisivos, pueden ser muy importantes, ese va a ser su rol". Está claro que, pese a su edad, ambos jugadores seguirán liderando el camino con la total confianza de Scariolo y su equipo.