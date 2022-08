El Atlético Baleares no quiere más salidas. Así lo ha confirmado este martes Patrick Messow, director deportivo del club, durante el acto de presentación de Lucas Díaz y Carlos Ramos como nuevos jugadores balearicos. La entidad no tiene prevista ninguna salida más, aunque no cierra la puerta a nadie, tal y como ha afirmado Messow: “No me gusta descartar nada, pero en teoría no está previsto que salga ningún futbolista más con contrato. Si por parte del futbolista hay alguna duda, obviamente se va a valorar todo y se tomará una decisión, aunque a día de hoy eso no está previsto”.

Además, el alemán también ha confirmado que se encuentran actualmente peinando el mercado en busca de un delantero centro tras las salidas de Vinicius Tanque y Manel Martínez. “El mercado está abierto hasta el 31 de agosto, queda casi un mes y en ese sentido tenemos paciencia. Obviamente estamos atentos y estamos buscando un nueve, no es un secreto. Estamos valorando opciones, pero lo importante es acertar y nos estamos tomando la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta”, ha comentado. Lucas Díaz y Carlos Ramos Los jugadores presentados este martes en el Estadi Balear han destacado que llegan a la isla para “aspirar a todo”. “Quería ir a un sitio que aspirase a todo y este club aspira a todo. Tengo claro que vengo a competir y a dar lo mejor de mí, en ningún sitio regalan nada y ya es cuestión del míster que tome su decisión.”, ha dicho el portero Díaz. Por su parte, el mediocentro Carlos Ramos ha destacado el reto personal que supone para él haber salido del Zamora, club de su ciudad natal, tras cuatro años: “Soy de Zamora, he estado en el club de mi vida desde pequeñito pero tocaba cambiar de aires. Es una oportunidad de demostrar a todo el mundo y a mí mismo que puedo jugar fuera de mi casa, salir de mi zona de confort, creo que el Baleares es una prueba que me va a venir bien, estoy aquí para demostrar que tengo fútbol más allá de Zamora”. 📺 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻



