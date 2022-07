Enric Mas no está pasando por su mejor momento y en el Movistar Team lo saben. «Aún no tiene capacidad de liderar», se atrevió a asegurar Eusebio Unzue en El País después de la criticada actuación del mallorquín en el Tour, que acabó abandonando por un positivo por coronavirus.

El jefe del equipo telefónico lamentó que su pupilo estuviera lejos de su mejor nivel en la ronda gala, pero tiene claras sus condiciones. «Hay que tener paciencia», reclamó a pesar de ser consciente de que las expectativas estaban muy altas con su líder. De hecho, dejó claro que siguen confiando en él como la pieza fundamental del Movistar de cara al futuro, algo que ya demostraron al ampliarle el contrato por dos años más. De hecho, Unzue no es la única voz que ha hablado del artanenc en las últimas horas. El director deportivo, Chente García Acosta, salió en defensa del balear. «Le han zurrado mucho», comentó en relación a la presión a la que se vio sometida durante el Tour al no luchar por subir al podio, uno de los grandes objetivos de la temporada. «Lo ha pasado muy mal», desveló en ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

Tanto Mas como Movistar saben que deben centrarse en la próxima Vuelta a España, que arrancará el 19 de agosto. Y eso que el propio Unzue confesó que no está convencido de que esté en las condiciones óptimas para la prueba, sobre todo después de que el corredor hubiera admitido que tiene miedo a los descensos: «No me atrevo a decir que está bien para ir a la Vuelta, pero él en ningún momento se plantea no ir».

El discurso de Chente es más optimista ya que se mostró «convencido» de que Mas llegará a la Vuelta, aunque no oculta que quieren observar de cerca cómo avanza su recuperación. Los focos apuntan ahora a Mas, que debe decidir si está preparado para afrontar una ronda española en la que le exigirán estar entre los mejores. En Movistar saben que no pueden seguir perdiendo puntos para seguir en la elite del ciclismo, por lo que las próximas competiciones van a ser cruciales.