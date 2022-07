La púgil aragonesa Cristina Navarro, procedente del gimnasio Motorcity Boxing Club, debuta este sábado a las 20:00h en la 'II Inca Boxing Night 2022' que se celebrará en el polideportivo municipal Mateu Cañellas. Navarro, que viene de ganar la medalla de oro en el Campeonato de España en Élite Femenino -48 kilos, peleará en su primer combate como profesional ante la vallisoletana Isabel Rivero, que acumula un buen bagaje en el campo amateur y cuenta con una victoria en su único combate como profesional. La pelea será la antesala del combate fuerte de la velada: Aritz pardal "El Chulito" contra Jon Martínez "El Tornado".

El sábado afronta su primer combate como profesional. ¿Cómo se siente?

Primer combate, debut como profesional. Uno tiene que estar en sus mejores condiciones y justo creo que es el caso. Vengo muy rodada de los Campeonatos de España y de otros combates, y creo que estoy en el mejor punto de la preparación, sin lesiones y con una preparación larga y bien pensada.

Viene de ganar el Campeonato de España -48kg. ¿Cómo ha sido la experiencia de haber podido colgarse una medalla de oro?

Muy bonita. Al final para mi que empecé hace poco en el boxeo era el objetivo principal que yo tenía. Ir ya a un Europeo o a un Mundial de boxeo olímpico es más difícil, porque hay una Selección Española que ya está organizada y digamos que cuando uno quiere hacer un camino profesional el objetivo siempre es ser Campeona de España y pasar a profesional. Ha sido súper bonito porque yo antes miraba los Campeonatos de España y me parecía todo un sueño, hasta participar.

¿Peleó representando a Aragón?

Si que es verdad que ya llevo cinco años en Mallorca, pero tenía muy buena relación con la Federación Aragonesa. A ellos les faltaba una 48kg y llevaban un equipo bastante completo de boxeadores. Tenemos muy buena relación y hablando con la Federación Balear les dije que me gustaría agradecerles su apuesta por mí (a Aragón) y que me gustaría despedirme del mundo amateur con ellos.

¿Qué importancia tiene David Quiñonero, su entrenador, en su día a día y su preparación?

Fundamental. Lo digo siempre y no reímos mucho siempre David y yo, pero cuando yo entre por la puerta era un horror de boxeadora. No sabía hacer nada, era feo de ver. Él me sacó a pelear y ya me decía que tenía muchos huevos y mucha valentía, que todo lo demás se aprende. Ha habido un trabajo detrás de él hacerme desde cero y mío de ir esforzándome e ir corrigiendo y boxear bien. Cuando te puedes fiar al 100% de tu entrenador y funciona, eso es una joyita y una suerte.

¿Cómo valora la evolución del boxeo femenino en estos últimos tiempos?

Ahora por fin, de hace un poquito de tiempo a aquí la cosa está evolucionando. En nivel amateur la Selección Española ya empieza a coger peso y a nivel profesional ahora hay una ola de chicas que estamos pasando a profesional y que estamos teniendo títulos europeos, Mari Romero está ahí para disputar el Mundial, etc. Estamos a un nivel bastante importante.

Farah El Boussari es una referente dentro del boxeo balear. ¿Qué significa para ti?

Ella fue la primera a nivel balear, y yo seré la segunda. Recuerdo cuando iba a debutar en amateur y la veía a ella que ya era profesional, y decía ¡Madre mía esta chica!. Es verdad que Farah es un portento y va a dar mucho que hablar. Tiene mucho talento y mi evolución es gracias a ella y a David, ya que hemos entrenado juntas al pie del cañón y me ha hecho crecer muchísimo.

¿Qué podemos esperar de usted la noche de la velada?

Vais a ver un peleón. Hay muchas ganas detrás, mucha preparación y una buena rival. Va a haber guerrita, va a ser muy guay. Animo a la gente a que venga porque es muy emocionante. Va a ser un buen debut, que te traigan a una chica que ya ha debutado y que tiene un boxeo muy bonito y un récord positivo es bueno.

¿Cómo ve el panorama del boxeo balear actualmente?

Yo lo veo muy bien. Creo que tenemos ese hándicap de estar fuera de la península, ya que igual los peninsulares ruedan más en cuanto a veladas y combates, ya que pueden moverse por España, pero aquí se están empezando a hacer muchas veladas. Se están haciendo unas 12/14 veladas al año, algo que no se hace en cualquier comunidad. A nivel profesional hace que muchos patrocinadores se estén volcando y eso es algo necesario también ya que montar una velada es muy caro. Es importante que existan estos patrocinios y que se puedan cerrar pelear y traer otros rivales.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del boxeo?

El boxeo me gustaba mucho desde pequeña. En mi casa no se veía boxeo prácticamente y me atraía mucho la estética, las películas de boxeo. Pero con la idea de que el boxeo tenía esa imagen como vieja, pues nunca me atreví a ir a un gimnasio de boxeo. Mi madre tampoco me dejó nunca cuando era pequeña. Era una espinita que tenía clavada, hasta que un día un entrenador de un gimnasio normal me dijo “¡Venga entra vamos a probar!”, me animé y entré y desde ahí me di cuenta de que era realmente un deporte.

¿Qué significa para usted el boxeo?

El boxeo para mí mucha parte es más la cabeza que el cuerpo. Tu no puedes subir al ring con inseguridades, con miedo. Tienes que superar muchas cosas y yo desde que boxeo me ha cambiado la vida de verdad. La vida, los pensamientos, la positividad, la negatividad, cómo afrontar cualquier conflicto; me ha dado mucha fuerza y mucha paz.