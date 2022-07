Kubo, de 21 años, jugará en la Real Sociedad hasta 2027 después de pagar seis millones al Real Madrid, que se reserva un 50 por ciento de sus derechos y puede recuperarle. El japonés militó durante las temporadas 19/20 y 21/22 en el Real Mallorca, donde disputó un total de 66 encuentros entre Liga y Copa del Rey, anotando 6 goles y repartiendo 8 asistencias.

Take se embarca en una nueva aventura con la Real Sociedad con la intención de recuperar su mejor nivel. «He visto a dos japoneses ganar la Liga Europa y, ya que tenemos la oportunidad de poder buscar eso, ¿por qué no intentarlo», señaló tras no triunfar tampoco en el Villarreal ni Getafe.