El mallorquín Enric Mas, que un día después de perder más de 8 minutos en la general del Tour de Francia aguantó el ritmo de los mejores, aseguró que su actuación le permite recuperar la confianza perdida un día antes. "Esta etapa me permite devolver la confianza al equipo y a mi mismo. La he ido cogiendo, he llegado a pocos segundos de ellos, estoy muy contento", señaló el corredor del Movistar.

Mas se fue descolgando del grupo de los favoritos en las rampas de Alpe d'Huez, pero enlazó en el tramo final y solo cedió 3 segundos en el esprint final. "He intentado regular, me ha ido más o menos bien. Estoy muy contento. Gracias al equipo porque ha confiado en mi", dijo el ciclista artanenc, que recibió la visita del presidente de Movistar. "Ojalá hubiéramos podido dedicarle una victoria en este día tan especial pero no ha podido ser", comentó tras una etapa vencida por el británico Thomas Pidcock, de solo 22 años. El mallorquín hizo una lectura positiva de la jornada y destacó que le permite recuperar confianza para seguir escalando puestos en la general. Mas reconoció que luchar por el podio, que era su objetivo al inicio del Tour, parece ahora "muy difícil", porque está a más de 7 minutos del tercer puesto, pero indicó que puede seguir escalando posiciones y quizá luchar por una victoria de etapa si le dejan margen los favoritos. El ciclista balear aseguró que todavía no sabe lo que le sucedió la víspera y dijo que pudo deberse a un corte de digestión. "No sé cómo describir lo de ayer. Para la afición española es una putada tan grande como para mí. Espero que sigáis confiando en mí y vayamos escalando puestecillos", manifestó.