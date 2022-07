El piloto mallorquín Augusto Fernández ha acabado la primera parte de la temporada como un tiro. Sus dos victorias seguidas en Sachsenring y Assen le han dejado colíder del mundial de Moto2 igualado a puntos con el italiano Celestini Vietti. El fin de semana del 5 de agosto regresa la competición en el circuito de Silverstone y el objetivo del balear no es otro que ir a por el título de campeón del mundo. "El objetivo es ganar el Mundial, pero vamos carrera a carrera para dar lo mejor de nosotros cada fin de semana", ha explicado en una entrevista realizada por el departamento de comunicación de Ajo.

Tras un inicio con demasiadas turbulencias, Augusto parece haberse hecho ya perfectamente a su moto y a su nuevo equipo. "Era el paso adelante que me faltaba en Moto2", destaca.

El mallorquín reconoce que el inicio fue complicado, pero que con la llegada de las carreras a Europa todo ha vuelto a su sitio. "Nos descolgamos mucho de los líderes, pero nunca perdimos la esperanza. Siempre se dice que la temporada es muy larga, pero no llegaban los resultados. Prácticamente desde que aterrizamos en Europa todo se ha encaminado, sobre todo a partir de Jerez con ese cuarto puesto y la victoria en Le Mans", destaca.

Si con algo se queda hasta la fecha es con la victoria en el circuito alemán de Sachsenring, en especial y más allá de la victoria por el dominio que exhibió desde el inicio. "El fin de semana en Alemania fue brutal porque dominamos bastante e hicimos un gran trabajo. El Gran Premio de los Países Bajos también fue muy bueno, todas las victorias lo han sido. Hemos hecho un gran trabajo en todas ellas, pero si tuviera que quedarme con una sería con Sachsenring", reconoce.

La victoria en Assen, segunda seguida y última antes del parón, fue la guinda a un final de temporada casi perfecto para el piloto balear: " Siempre se me ha dado bien y, llegando como llegábamos este año y después de la victoria en Alemania, ha sido una forma de terminar la primera mitad de año increíble. No se puede pedir más".

Aprovechando ahora el parón para descansar y desconectar, Augusto tiene claro qué aspecto quiere mejorar para la segunda mitad de la temporada. "Los qualifying. Es algo en lo que tenemos que centrarnos y trabajar porque es importante ser rápidos también el sábado. Siempre tenemos ritmo para estar delante, pero hay circuitos en los que se te puede complicar más pelear por el podio o la victoria si sales desde atrás", apunta.

Augusto quiere más, pero no va a arriesgar los puntos por intentar ganar todas las carreras. "Está claro que si me veo con posibilidades de ganar más carreras voy a ir a por ello, pero sin volvernos locos. Es importante saber puntuar alto en los días malos y no ir a buscar ganarlas todas", concluye.