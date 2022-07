Rubén Vicente, de Consell a subcampeón del mundo

Rubén Vicente Simó (Palma, 2005) nunca olvidará lo vivido el pasado domingo en el pabellón Martín Carpena de Málaga cuando le colgaron la medalla de plata al cuello después de que España perdiera la final del Mundial U17 ante Estados Unidos (67-72). Y es que este tímido escolta de 1’97 metros ha pasado de jugar en unos años en el modesto CB Consell a ser subcampeón del mundo, que se dice rápido.

La aportación de Rubén Vicente fue muy importante para que España llegará hasta el subcampeonato. Escolta, aunque a veces juega de alero, aportó temple, buena defensa, visión de juego, velocidad y lucha. Este baloncestista, hijo del actual presidente y exjugador del CB Consell, Kymo Vicente, milita en la actualidad en el junior del Unicaja Málaga, que ha competido en la Liga EBA y que acaba de jugar la fase de ascenso a LEB Plata.

«Durante todo el partido estuvimos plantándole cara a Estados Unidos, hasta que el partido se torció un poco y se nos escapó de las manos. En ese momento la sensación fue agridulce, hicimos un gran duelo, pero no pudo ser la victoria. Fue increíble ver cómo aún así la afición nos apoyaba, fue inevitable que no se te escaparan unas lágrimas, porque fue muy emocionante. Celebramos la plata, que en ese momento seguramente no le dimos el valor que le daremos con el tiempo», señaló anoche Rubén Vicente a este diario al llegar a Palma.

Aseguró que jugar la final fue «algo increíble». «Todos estábamos muy ilusionados y con ganas locas de saltar ya a la pista. Fue una sensación increíble ver un pabellón entero animándote y arropándote, para mí un sueño porque hace tiempo que voy al Martín Carpena y veo muchos partidos desde la grada, pero estar allí abajo es una sensación inexplicable», dijo.

Los inicios de este jugador estuvieron entre el baloncesto y el fútbol. Su padre, un amante y apasionado del deporte de la canasta, quería que jugara al baloncesto. Empezó en esta disciplina pero luego estuvo dos años en el Consell de fútbol. Después, y gracias a la labor del técnico y expresidente del CB Consell, Borja Sintes, y al hermano de Kymo, Rubén Vicente entró en el baloncesto. Tras sus primeros pasos en esta disciplina empezó a jugar en el premini con Cristina Llabrés. Estuvo una temporada jugando con el CB Santa María ya que se estableció un convenio con ellos para confeccionar conjuntos al faltar jugadores, tanto en una localidad como en otra. Después retornó a Consell y allí la figura del entrenador Álex Pérez fue trascendental.

Tanto el buen hacer de Rubén Vicente como su físico empezaban a no pasar desapercibido para los seleccionadores autonómicos y nacionales. Acudió con éxito a la Balear mini y a la U12. En plena ascensión del jugador, que ya recibía invitaciones para acudir a probar a varios clubes de primer nivel, dos fueron las que cuajaron, una del Unicaja Málaga y otra del Baskonia de Vitoria. Al final se decidió por el club andaluz.

«Para mí este año ha sido muy especial, ha sido un año lleno de muchos momentos buenos y otros no tanto, pero cada uno de ellos me ha servido para aprender algo nuevo», manifiesta Vicente, que añade: «Durante el año en Liga EBA he vivido muchas experiencias y para mí la más bonita ha sido jugar la fase de ascenso a Leb Plata. Fue un reto muy bonito que nos pusimos y fue todo un premio».

«Gracias a esta temporada, se me dio la oportunidad de ir con la selección española U17 al preparatorio del Mundial, en el cual fui con mucha ilusión y fuerza», finaliza el subcampeón del mundo, que ahora, tras una dura y exigente temporada, descansará varias semanas en Mallorca.

Rubén Vicente con la selección española U17 disputando el Mundial y en la foto de equipo cuando jugó, número 8, con el Santa Maria-Consell mini.