El mallorquín Enric Mas, noveno de la general del Tour de Francia a 1.50 del líder, el esloveno Tadej Pogacar, aseguró que tuvo buenas sensaciones en la etapa tras la jornada de descanso y consideró que si las tiene mañana miércoles estará bien en el primer contacto con la alta montaña. "Ha sido un día raro, después del descanso. Me he encontrado bien, no sé cómo estaré mañana. Si son las mismas sensaciones serán buenas", indicó el corredor del Movistar. Mas esprintó en el tramo final, tras el ataque de Pogacar "para no perder unos segundos", dijo.

El artanenc afirmó que fue "una jornada rara también por el parón" que se produjo a falta de 37 kilómetros cuando unos activistas ecologistas se encadenaron en la carretera. "Es la carrera más grande del mundo, es normal que pase eso", dijo Mas, que señaló que aprovecharon esos 12 minutos para cargar bidones, hielo, hacer algunas bromas y orinar. También se refirió el mallorquín al covid, después de que un compañero de Pogacar dejara la carrera por haber dado positivo y otro, el polaco Rafal Majka, se mantenga pese a haber dado positivo también. "El covid acecha a todo el mundo. Tenemos que tener cuidado todos y esperemos que no pase nada en el equipo", comentó. El danés Magnus Cort Nielsen se impuso en la décima etapa del Tour, con final en Megève, por delante del neozelandés Nicholas Schulz y del español Luis León Sánchez, al término de una fuga. Etapa 10 y empiezan los Alpes con una actuación formidable de @MatteoJorg que lo ha visto muy cerca.



