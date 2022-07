El artanenc Enric Mas (Movistar), afronta con optimismo la semana de los Alpes del Tour de Francia, considera que llega su terreno, y sigue con las ilusiones intactas de abordar un puesto en el podio, del que ahora le separan 33 segundos del tercer escalón. En la segunda jornada de descanso, Mas comentó que Jumbo Visma e Ineos deben desplegar estrategias para batir a Pogacar, hasta el momento intratable. En esa batalla, el mallorquín espera colarse para jugar sus bazas, pensando sobre todo en las etapas alpinas del Granon y Alpe D'Huez y las pirenaicas de Peyragudes y Hautacam. "Las sensaciones son parecidas a las del año pasado, pero en 2021 me caí el día antes de la jornada de descanso, y siempre una caída te lastra, la cabeza ya no va como tiene que ir. Ahora, quitando el tiempo que perdí en la crono, todo es positivo y me encuentro motivado, bien clasificado, a poco más de 30 segundos del tercer puesto del podio, y ahora viene las etapas más favorables", dijo Mas en la rueda de prensa telemática desde su hotel.

Para muchos favoritos el Tour empieza esta semana. Los escaladores se frotan las manos ante la oportunidad que seles presenta en los Alpes. Es el momento de Enric Mas. "Llegan dos etapas duras en Alpes con el Granon y L'Alpe D'Huez, y luego en Pirineos tendremos Peyragudes y Hautacam. Serán dos etapas claves donde buscaré el podio. No obstante, también puede haber alguna etapa trampa", comentó.

Sin duda, el hombre a batir es Tadej Pogacar, hasta el momento invencible y dejando una imagen de superioridad que mina la moral de sus contrincantes. Enric Mas tiene claro que para derrotar al esloveno tiene que entrar en juego las estrategias de los equipo, sobre todo del Jumbo de Vingegaard y Roglic y el Ineos de Thomas y Yates. "Algunos equipos están con ganas de meterle mano a Pogacar. El Jumbo esta por la labor de intentar aislar al maillot amarillo, tienen dos bazas y un gran potencial. Como rival no lo considero el mejor de cuantos me he enfrentado en carrera, a lo mejor dentro de unos años le considero el mejor, pero aún no", comentó.

De esa batalla que deben plantear Jumbo e Ineos deben salir las opciones del líder del Movistar, quien señaló que deberá atacar "cuando se pueda" para ganar puestos en la general". "Tienen que tirar ellos, y yo unirme a la fiesta. Hay que pillarle desprevenido y sin equipo, tanto Jumbo como Ineos deben atacar de lejos, en una de esas etapas locas de ir a tope".

Respecto al asunto del Covid, en el centro del debate los últimos días, Mas reconoció que aunque las medidas de su equipo son las correctas, el ciclista no lo puede controlar en carrera, donde a veces "se tragan las babas del otro".

"Es un tema que lo tenemos muy presente. En el equipo lo estamos haciendo bien, con el uso de mascarilla y precaución. En el pelotón no lo tomamos a broma, si te toca, te ha tocado, no lo podemos controlar, no sabemos cómo se contagia. Cuando vas en carrera a veces te estás comiendo las babas de los otros, o el aliento. ¿Qué vas a hacer?. A veces se hacen bromas, pero no se puede controlar".