“Hasta siempre”. Así encabeza Catalina Corró la carta de despedida que ha publicado en las redes sociales en la que anuncia que abandona la natación. La inquera, de 27 años, ha confesado que le faltaba motivación para seguir entrenando al máximo nivel en un texto emotivo y en el que evidencia que tiene mucha ilusión para disfrutar de otros aspectos alejados de la piscina. “Por todo lo que he vivido tirar la toalla no está en mi manera de vivir la vida, por esto retirarme no lo veo como una derrota sino como un salto a la vida que me espera fuera de la natación. Tiempo para mi familia y amigos, tiempo para la medicina y tiempo para sanar mi salud mental”, escribe.