El artanenc Enric Mas, octavo de la general tras ganar un puesto tras la novena etapa, aseguró que se acerca al tercer puesto, su objetivo en esta edición, al tiempo que señaló que no se niega a soñar más alto. «Nos acercamos a la tercera plaza, vamos a trabajar para buscarla y por qué no soñar más alto. Queda mucho Tour. Mañana -por hoy- tenemos el primer día de descanso de verdad y vamos a ver cómo afrontamos el reto», comentó el ciclista del Movistar. El mejor español de la general aseguró ante los periodistas: «El tercer puesto está cerca, poco a poco vamos soñando». Reconoció que el líder de la general, el esloveno Tadej Pogacar, está muy fuerte y que les arañó tres segundos en un esprint final, pero le restó importancia: «Tiene una potencia final que yo no tengo, no podemos hacer nada».

Mas se congratuló del tercer puesto de su compañero Carlos Verona en la etapa. «Si Rigoberto Urán no se hubiera metido en la fuga les habrían dejado más tiempo. Pero bueno, ha hecho tercero y estamos contentos por el equipo, necesitamos resultados», señaló. ¡Semana 1 finiquitada! pic.twitter.com/PhqIA17FSw — Enric Mas Nicolau (@EnricMasNicolau) 10 de julio de 2022