Djokovic aprieta a Nadal

Por si quedaba alguna duda, la pugna por ser el más grande de todos los tiempos definitivamente es cosa de dos. Descartado Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam, retirado temporalmente de las pistas por las lesiones que le han azotado en los últimos tiempos, ya solo quedan Rafael Nadal y Novak Djokovic. Con su triunfo de este domingo ante el australiano Nick Kyrgios, en su séptimo título en Wimbledon, el tenista de Belgrado eleva a 21 los entorchados en torneos grandes, solo uno por detrás del mallorquín, que tomó impulso y ventaja con sus victorias en el Abierto de Australia en enero y Roland Garros, en su decimocuarto título en París, en junio.

Djokovic había perdido las posibilidades de aumentar su cuenta al no poder jugar en Australia, donde acumula nueve títulos, por no estar vacunado, y perder en cuartos de final de Roland Garros ante Nadal. A día de hoy, el serbio tampoco sabe si podrá jugar en el Abierto de EEUU el próximo mes de septiembre. Su presencia está en manos de las autoridades sanitarias, que le permitan el acceso al país sin estar vacunado de covid 19. Por este cúmulo de circunstancias, era tan importante para Djokovic el torneo de Wimbledon para seguir en su lucha con Nadal por ser el mejor de la historia. Previamente, Djokovic, que consiguió en 2021 su segundo Roland Garros ante el griego Tsitsipas y su vigésimo título de Grand Slam, desperdició en el US Open la oportunidad de deshacer el empate a veinte entre el ‘Big three’ al caer ante el ruso Daniil Medvedev por un triple 6-4.

El balcánico, que no se ha tenido que enfrentar a ningún ‘top 10’, se ha visto beneficiado además por la retirada del mallorquín antes de disputar las semifinales ante Kyrgios por una rotura abdominal que le inhabilitaba para jugar de tú a tú con sus rivales en las rondas finales.

El campeón de Wimbledon desconoce si le dejarán jugar el US Open, a finales de agosto, y el Abierto de Australia, en enero de 2023, al no estar vacunado de covid

A pesar del título, Djokovic no podrá sumar ningún punto por la decisión de la ATP y la WTA de retirarlos este año, después de que el torneo británico no haya permitido jugar a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Putin en Ucrania. Este lunes Djokovic caerá hasta el séptimo puesto de un ránking liderado por el ruso Daniil Medvedev, baja obligada en Londres. Djokovic perderá 2.000 puntos, por el triunfo de 2021, que no ha podido defender.

El hombre que tiene el récord de semanas como número uno, con un total de 373, aparecerá este lunes en su posición más baja desde agosto de 2018, cuando fue número diez del mundo. Esto, sin embargo, no preocupa demasiado al campeón de 21 ‘grandes’, que aseguró en Wimbledon que el ranking no es ya una de sus prioridades desde que dio caza y superó el récord de Roger Federer de más semanas en lo más alto.

A la espera de conocer si Djokovic puede participar o no en el US Open, que se inicia el próximo 29 de agosto, Nadal se tomará un obligado descanso en las próximas semanas para curar su rotura abdominal e intentar su reaparición en el Masters 1.000 de Montreal con vistas al último grande de la temporada. Nueva York será la enésima escala en la pelea por ser el más grande de la historia.